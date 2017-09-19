Венгер подтвердил, что Уэлбек выбыл как минимум на месяц

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что «канониры» не смогут рассчитывать на услуги нападающего Дэнни Уэлбека в течение по меньшей мере месяца:

«Дэнни сегодня прошел медобследование. Мы не знаем, насколько серьезна его травма паха, но явно не сможем на него рассчитывать до перерыва на матчи сборных.

Франсис Коклен вернется в строй тогда же, восстановление Дебюши идет медленно.

Месут Озил уже тренируется, но завтра в Кубке Лиги не сыграет. У него небольшое воспаление колена».

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