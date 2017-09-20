Усман Дембеле рассчитывает вернуться в строй через два месяца

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле планирует вернуться на поле уже через 2 месяца.

Француз несколько дней назад порвал сухожилие мышцы левого бедра. По официальной информации, срок его восстановления составит от 3.5 до 4 месяцев, но сам Дембеле в своем Instagram уверяет, что будет готов уже через 60 дней.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте