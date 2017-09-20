Усман Дембеле рассчитывает вернуться в строй через два месяца

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле планирует вернуться на поле уже через 2 месяца.
Француз несколько дней назад порвал сухожилие мышцы левого бедра. По официальной информации, срок его восстановления составит от 3.5 до 4 месяцев, но сам Дембеле в своем Instagram уверяет, что будет готов уже через 60 дней.
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не надо торопить события , долечиться нужно до конца.
Не надо нам рецидив.
не надо торопить события , долечиться нужно до конца.
Не надо нам рецидив.
Сейчас не главная часть сезона, должны и без него справляться.
Сейчас не главная часть сезона, должны и без него справляться.