Усман Дембеле успешно прооперирован

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сегодня был успешно прооперирован.
Напомним, что футболист повредил сухожилие мышцы левого бедра в матче 4-го тура Ла Лиги против «Хетафе».
На восстановление французу потребуется порядка 3.5 месяцев, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Очень не кстати получил травму Дембеле.. но что поделаешь, это футбол.
Надеюсь обойдется без последствий!
Очень не кстати получил травму Дембеле.. но что поделаешь, это футбол.
Надеюсь обойдется без последствий!
Главное, чтобы парень удачно восстановился и смог набрать форму, как в свое время это сделали Неймар и Жезус.
Главное, чтобы парень удачно восстановился и смог набрать форму, как в свое время это сделали Неймар и Жезус.