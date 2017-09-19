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Усман Дембеле успешно прооперирован

сегодня, 15:44

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сегодня был успешно прооперирован.

Напомним, что футболист повредил сухожилие мышцы левого бедра в матче 4-го тура Ла Лиги против «Хетафе».

На восстановление французу потребуется порядка 3.5 месяцев, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
сегодня в 16:02
Здоровья Усману!
Очень не кстати получил травму Дембеле.. но что поделаешь, это футбол.
Надеюсь обойдется без последствий!
Ищущий и Понимающий ответил Ty4ka98
сегодня в 15:58
Ty4ka98:
Не очень остроумно. Да и не смешно, в принципе. Тут ты перегнул.
Согласен! Будь он в Дортмунде такого "черного юмора" врядли былобы ! А так как он в Барсе то и реакции .... понятно какие!
Vladimir808
сегодня в 15:55
Здоровья и скорейшего выздоровления!!!
neomessi
сегодня в 15:52
Здоровья пацану!
Глор ПСЖ ответил Ty4ka98
сегодня в 15:50
Ty4ka98:
Не очень остроумно. Да и не смешно, в принципе. Тут ты перегнул.
Чёрный юмор тоже имеет право на жизнь. Хотел ещё написать, но ладно, пожелаю ему здоровья просто, думаю, тем для шуток и без подобных хватит.
Ty4ka98 ответил Глор ПСЖ
сегодня в 15:48
Глор ПСЖ:
На органы?
Не очень остроумно. Да и не смешно, в принципе. Тут ты перегнул.
Ty4ka98
сегодня в 15:47
Потерпим и без Дембеле.

Главное, чтобы парень удачно восстановился и смог набрать форму, как в свое время это сделали Неймар и Жезус.
Глор ПСЖ
сегодня в 15:46
На органы?
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