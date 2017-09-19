Нойер успешно перенёс операцию и в этом году уже не сыграет

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер сегодня утром был успешно прооперирован, сообщает пресс-служба мюнхенцев. Напомним, что у футболиста сборной Германии был диагностирован перелом плюсневой кости левой ноги.

Председатель правления «красных» Карл-Хайнц Румменигге назвал ориентировочные сроки восстановления игрока:

«Мануэль Нойер получил очередную травму, и нам невероятно жаль его. Операция прошла идеально, а это сейчас самое важное. Мы и наш капитан сейчас смотрим в будущее. Мануэль вернется на свой прежний уровень, мы сможем рассчитывать на него в январе».

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