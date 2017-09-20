Григорян: «С фанатами „СКА“ кто-то работает. Кто? Не знаю, я же не Коломбо»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Германия. Бундеслига 2
  • Испания. Кубок
  • Испания. Примера
  • Катар. Старс Лига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Нидерланды. Кубок Голландии
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. Кубок России
  • Румыния. Лига 1
  • США. МЛС
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 Закончился после серии пенальти Олимпиец (4) 1:1 (1) Уфа
18:30 Закончился в дополнительное время Крылья Советов 3:2 Локомотив М
19:00 Матч завершен Арарат М 1:2 СКА-Хабаровск
19:00 Матч завершен Факел 0:4 Амкар
20:00 Закончился в дополнительное время Динамо СПб 3:2 Зенит
  • Главные новости
  • Все новости
22:34
Определились все пары 1/8 финала Кубка России12
22:31
«Зенит» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга и покинул Кубок России112
21:02
«Локомотив» сложил полномочия обладателя Кубка России, дальше идут «Крылья Советов»66
20:54
«СКА-Хабаровск» одержал победу над московским «Араратом»16
20:50
«Амкар» разгромил «Факел» и вышел в 1/8 финала Кубка России10
22:32
Поддубский: «„СКА-Хабаровск“ победил „Арарат“ за счёт самоотдачи и воли к победе»1
22:19
Гаджиев: «Проблемы остаются. Сказать, что „Амкар“ силён и грозен, нельзя»1
22:13
СМИ: «Неймар извинился перед Кавани и другими одноклубниками по ПСЖ»14
22:03
Тихонов: «Жалею лишь о том, что не дотерпели одну минуту в основное время матча»1
21:57
Сёмин: «Судья не совсем правильно принимал отдельные решения»0
21:30
Раванелли: «Сейчас Игуаин - обуза для „Ювентуса“»11
21:16
Гус Пойет может возглавить «Алавес»1
20:39
Клубы Английской футбольной лиги тоже готовы сократить сроки трансферного окна3
20:38
«Олимпиец» выбил «Уфу» из Кубка России13
20:26
Хавбек «Челси» Бакайоко угодил в аварию11
20:07
Григорян показал средний палец фанатам «СКА-Хабаровска»36
19:59
Травма Гюндогана оказалась несерьёзной7
19:34
СМИ: «„Реал“ заключил самый выгодный спонсорский контракт в истории футбола»39
19:21
Ламела, не игравший с октября прошлого года, приступил к тренировкам4
19:12
«Динамо» СПб - «Зенит»: стартовые составы43
19:04
Аленичев: «В матче с „Ахматом“ „Енисей“ показал фантастический футбол»14
18:53
Кононов: «Поражение от „Енисея“ - это вина „Ахмата“ целиком и полностью»13
18:31
Эмери: «В ПСЖ штатные пенальтисты - Кавани и Неймар»35
18:18
Роналдо: «„Реалу“ нужен центрфорвард? Готов вернуться, если понадоблюсь»30
18:01
Тевес: «Среди китайских футболистов нет хороших игроков и через 50 лет не будет»35

Григорян: «С фанатами „СКА“ кто-то работает. Кто? Не знаю, я же не Коломбо»

сегодня, 21:39
АраратАрарат1 : 2СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян, ранее возглавлявший «СКА-Хабаровск», после матча 1/16 финала Кубка России между этими командами прокомментировал оскорбления со стороны фанатов «армейцев» в свой адрес. Напомним, «СКА» выбил «Арарат» из Кубка, а Григорян по ходу поединка показал фанатам своей бывшей команды, оскорблявшим его, средний палец.

«Только конченая свинья способна на такое в отношении успешнейшего тренера в истории клуба.

Не исключаю, что с фанатами „СКА“ кто-то работает. Кто это может быть? Не знаю, я же не Коломбо»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
MIKITA463295
сегодня в 22:37
Григорян продолжает радовать,что не интервью то море смеха и улыбок...
красноярец
сегодня в 22:33
САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ, ТО НИКТО НЕ ПОХВАЛИТ.
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 22:20
Этот клоун никак не уймется ! дождется , пока какой-нибудь журавель ему в волосы вцепится )))
Shamil79 ответил EvgenyS
сегодня в 22:03
EvgenyS:
Григорян и сам по себе бывает крайне неадекватным.
да ..наблюдается иногда такое
EvgenyS ответил Shamil79
сегодня в 22:00
Shamil79:
есть такая участь у футболистов и тренеров-терпеть гадости от болельщиков-неадекватов.
Григорян и сам по себе бывает крайне неадекватным.
порт
сегодня в 21:55
А ты, как тренер, должен держать себя в руках, и не поддаваться на провокации, и не вести себя как пацанёнок.
Shamil79
сегодня в 21:47
есть такая участь у футболистов и тренеров-терпеть гадости от болельщиков-неадекватов.
ЭJlvIS
сегодня в 21:46
Григоломбо
Ⓓⓞ Ⓘⓣ
сегодня в 21:43
Григоряну шутовская слава Карпина покоя не даёт похоже.
guf ak-47
сегодня в 21:42
где тэг спартак в новости? xDDDDDDDDDDDDD
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100