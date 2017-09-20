Григорян: «С фанатами „СКА“ кто-то работает. Кто? Не знаю, я же не Коломбо»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян, ранее возглавлявший «СКА-Хабаровск», после матча 1/16 финала Кубка России между этими командами прокомментировал оскорбления со стороны фанатов «армейцев» в свой адрес. Напомним, «СКА» выбил «Арарат» из Кубка, а Григорян по ходу поединка показал фанатам своей бывшей команды, оскорблявшим его, средний палец.

«Только конченая свинья способна на такое в отношении успешнейшего тренера в истории клуба.

Не исключаю, что с фанатами „СКА“ кто-то работает. Кто это может быть? Не знаю, я же не Коломбо»

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