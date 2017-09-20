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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 83’ Олимпиец 1:0 Уфа
18:30 52’ Крылья Советов 1:0 Локомотив М
19:00 40’ Арарат М 0:0 СКА-Хабаровск
19:00 40’ Факел 0:1 Амкар
20:00 сегодня Динамо СПб -:- Зенит
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Аленичев: «В матче с „Ахматом“ „Енисей“ показал фантастический футбол»

сегодня, 19:04
ЕнисейЕнисей3 : 0АхматАхматМатч завершен

Главный тренер “Енисея” Дмитрий Аленичев после победы над «Ахматом» (3:0) в поединке 1/16 финала Кубка России призвал команду не терять концентрацию:

«Много сил и эмоций сегодня отдано. Сегодня мои ребята, считаю, показали на фоне сильного соперника, команды Премьер-Лиги, которая выставила сильнейший состав, фантастический футбол. Результат сегодня впечатлил и вас, и наших болельщиков! Футбол у нас был сегодня очень сильный. Порадовало, что ребята не испугались такого грозного соперника, как “Ахмат”, а где-то даже его превосходили. Сейчас не хотелось бы говорить много комплиментов в адрес ребят, которые они, конечно, заслужили, потому что в воскресенье не менее серьезная и важная игра с “Крыльями Советов”. У нас до матча два дня, попросил парней, чтобы профессионально отнеслись к подготовке к следующей игре.

Ротация означает, что мы бережем силы к матчу с “Крыльями”? Повторюсь, через два дня очередная игра чемпионата, а до этого был тяжелый ритм – три игры за десять дней. Некоторым ребятам нужен был отдых. Но тому же Иванову, Камешу и Козлову я перед игрой сказал, что они получат небольшую игровую практику, чтобы быть в тонусе».

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Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 19:40
Молодцы!
Russian_spb
сегодня в 19:40
хм.
интересно было бы взглянуть на Спартак-КС в 1/4 и на Спартак-Енисей в 1/2.
Кайзер Созе
сегодня в 19:36
Даешь Енисей - Спартак!
ДСА ответил Александр Северный
сегодня в 19:33
Александр Северный:
Енисей должен выбить спартак из высшей лиги.
Да ты бредишь, причем здесь Спартак?
Александр Северный
сегодня в 19:17
Енисей должен выбить спартак из высшей лиги.
cska.78
сегодня в 19:07
Получил удовольствие от игры Енисея! Жмите так и дальше!
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