Рикельме: «Паулиньо – это „Чёрный Лэмпард“»

Бывший игрок «Барселоны» Хуан Роман Рикельме сравнил бразильского хавбека сине-гранатовых Паулиньо с экс-полузащитником «Челси» Фрэнком Лэмпардом:
«Паулиньо по стилю похож на Фрэнка Лэмпарда. Только с той разницей, что он чёрный.
Он тоже может забивать мячи головой. Он может играть плохо, но всё равно забьёт мяч в твои ворота. Лэмпард из „Челси“ был точно таким же».
В матче 4-го тура чемпионата Испании гол Паулиньо принёс «Барселоне» волевую победу над «Хетафе» (2:1).
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Чёрный Лэмпард, Чёрный Лэмпард Рикельме очень нравится...
Чёрный Лэмпард, Чёрный Лэмпард Рикельме очень нравится...
Но в старании Паулиньо конечно не откажешь, молодец !
Но в старании Паулиньо конечно не откажешь, молодец !
Я в него изначально верил, хотел, чтобы Барса купила его, и дебютировал он лучше не придумаешь, но шапкозакидательством заниматься ещё рано. Сейчас это модно, делать выводы по 2-3 матчам.
Я в него изначально верил, хотел, чтобы Барса купила его, и дебютировал он лучше не придумаешь, но шапкозакидательством заниматься ещё рано. Сейчас это модно, делать выводы по 2-3 матчам.