Рикельме: «Паулиньо – это „Чёрный Лэмпард“»

Бывший игрок «Барселоны» Хуан Роман Рикельме сравнил бразильского хавбека сине-гранатовых Паулиньо с экс-полузащитником «Челси» Фрэнком Лэмпардом:

«Паулиньо по стилю похож на Фрэнка Лэмпарда. Только с той разницей, что он чёрный.

Он тоже может забивать мячи головой. Он может играть плохо, но всё равно забьёт мяч в твои ворота. Лэмпард из „Челси“ был точно таким же».

В матче 4-го тура чемпионата Испании гол Паулиньо принёс «Барселоне» волевую победу над «Хетафе» (2:1).

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