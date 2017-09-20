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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
15:00 Матч завершен Енисей 3:0 Ахмат
18:00 83’ Олимпиец 1:0 Уфа
18:30 51’ Крылья Советов 0:0 Локомотив М
19:00 39’ Арарат М 0:0 СКА-Хабаровск
19:00 39’ Факел 0:1 Амкар
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Роналдо: «„Реалу“ нужен центрфорвард? Готов вернуться, если понадоблюсь»

сегодня, 18:18

Бывший нападающий «Реала» Роналдо не считает, что команде необходим еще один центрфорвард. Бразилец предложил свои услуги, если мадридцы буду в них нуждаться.

«Не думаю, что „Реалу“ в последние годы чего-то не хватало, они уже показывали, на что способны. В прошлом году они прошли через нечто похожее, а в результате выиграли чемпионат и Лигу чемпионов. Сезон только начался. Нет никаких сомнений в классе и способностях этой команды.

В „Реале“ много игроков, способных забить, уверен, что малое количество центральных нападающих не станет проблемой. А если что-то вдруг случится, то я наберу форму и вернусь, если понадоблюсь».

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Все комментарии
киэнджин ответил Mamaev
сегодня в 18:52
Mamaev:
Настоящий Роналдо даже сегодня техничнее и разнообразие контрафакта рональду
Так кристинка на его имени пропиарился здорово..
No problem
сегодня в 18:49
Отдать Мариано,
и взять Борху....
это жестокая ошибка Зизу.
Про Бенза и Бейла мое мнение знаете.
Mamaev
сегодня в 18:44
Настоящий Роналдо даже сегодня техничнее и разнообразие контрафакта рональду
киэнджин ответил Тень Роналду
сегодня в 18:43
Тень Роналду:
Потеряйся. Я с тебя уже смеяться устал.
Тень Роналду тебе значит мешает...а может плакатик..
Тень Роналду ответил киэнджин
сегодня в 18:42
киэнджин:
До шо ты белебенишь, написал бы забаненый Князь...Хо-Хо..
    киэнджин ответил Тень Роналду
    сегодня в 18:41
    Тень Роналду:
    Более того, он даже сейчас лучше Месси.
      Тень Роналду ответил Марк Аврелий
      сегодня в 18:39
      Марк Аврелий:
      Даже сейчас Зубастик будет лучше французской древесины.
      Более того, он даже сейчас лучше Месси.
      Salihamidjic
      сегодня в 18:32
      Зубастый играл превосходно! Тогда реал был симпатичнее сегодняшнего.
      Ищущий и Понимающий
      сегодня в 18:31
      Еще и Бекхема пригласить глядишь и проблем не будет!))
      киэнджин
      сегодня в 18:29
      Мог бы быть полезней Роналду..Хо-Хо..
      Mоnоlo
      сегодня в 18:26
      Даже жирный старик Роналдо будет играть лучше этого арабского режиссера.
      Марк Аврелий
      сегодня в 18:23
      Даже сейчас Зубастик будет лучше французской древесины.
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