Роналдо: «„Реалу“ нужен центрфорвард? Готов вернуться, если понадоблюсь»

Бывший нападающий «Реала» Роналдо не считает, что команде необходим еще один центрфорвард. Бразилец предложил свои услуги, если мадридцы буду в них нуждаться.

«Не думаю, что „Реалу“ в последние годы чего-то не хватало, они уже показывали, на что способны. В прошлом году они прошли через нечто похожее, а в результате выиграли чемпионат и Лигу чемпионов. Сезон только начался. Нет никаких сомнений в классе и способностях этой команды.

В „Реале“ много игроков, способных забить, уверен, что малое количество центральных нападающих не станет проблемой. А если что-то вдруг случится, то я наберу форму и вернусь, если понадоблюсь».

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