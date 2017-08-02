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    Когда самый дорогой футболист мира Неймар получит свой первый «Золотой мяч»?
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Россия. Кубок 2017/2018, 1/16 финала
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Эмери: «В ПСЖ штатные пенальтисты - Кавани и Неймар»

сегодня, 18:31

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери после конфликта между нападающими команды Эдинсоном Кавани и Неймаром, которые не могли поделить право исполнить пенальти в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона», так и не смог решить, кто из игроков будет штатным пенальтистом:

«Перед тем, как говорить о пенальти, нам нужно поговорить об их важности. Несколько игроков готовы взять на себя такую ответственность. В нашей команде штатные пенальтисты - Кавани и Неймар. Они могут их исполнять, как и другие игроки, ведь на занятиях мы тренируем этот компонент. В решающий момент реализованный пенальти может принести вам победу. У нас есть статистика каждого игрока. Оба футболиста умеют исполнять одиннадцатиметровые.

Кто главный пенальтист? Главное - реализовывать пенальти».

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Все комментарии
Nazi ответил Fan_MU-06
сегодня в 19:37
Fan_MU-06:
Мне кажется у Кавани (в вики не смотрел) очень влиятельные родители другого объяснения его нахождения в ПСЖ я не вижу.Как игрок который делает больше всех потерь, не реализовывает множество моментов, испаряется во многих матчах может котироваться как сильный нападающий??? Не игрок он уровня топ-клубов, да он много бегает неплохо в отбор ступает ну игроков такого плана очень много, почему именно он!!!??? P.S. Интересно будет подискутировать, внимательно каждого выслушаю)
Абсолютно согласен с тобой дружище, и не в первый раз на счет емеришки и каванишки. Даже не знаю о чем дискутировать. У тебя все расписано по полочкам, а мои посты забиты этими двумя уродцами :( Уже самому тошно..
Nazi
сегодня в 19:35
Каждый новый день тренеришка покоряет пики идиотии!

П.С. Никакого троллинга, никакого оскорбления, ничего личного, просто диагноз, медицинский диагноз (идиотия - «умственная отсталость глубокой степени»).
MaX10
сегодня в 19:32
Эмери должен уладить этот конфликт. Е
dzvinka
сегодня в 19:28
вторая с*** неймара обьявилась))) У тебя в команде конфликт, будь у тебя яйца ты бы назначил пенальтиста, если и вправду для тебя "главное - реализовывать пенальти". Вообще тряпка чет Эмери, ниче с ним не добьются.
Fan_MU-06
сегодня в 19:14
Мне кажется у Кавани (в вики не смотрел) очень влиятельные родители другого объяснения его нахождения в ПСЖ я не вижу.Как игрок который делает больше всех потерь, не реализовывает множество моментов, испаряется во многих матчах может котироваться как сильный нападающий??? Не игрок он уровня топ-клубов, да он много бегает неплохо в отбор ступает ну игроков такого плана очень много, почему именно он!!!???
P.S. Интересно будет подискутировать, внимательно каждого выслушаю)
severnyj84
сегодня в 19:13
    dimagas1
    сегодня в 19:12
    Пусть воротника поставит лупить пендали.Тогда все поймут кто там главный.
    Juve14
    сегодня в 19:09
    Эмери на выход! Как такой безхребетный человек может руководить такими амбициозными футболистами? Никак! Об него только ноги вытирать. У нас на физкультуре мужик и то мужиком был! Всех на место ставил, хоть мы и не блестали дисциплиной и были трудными)
    Paris Saint Germain
    сегодня в 19:02
    Без хребетному Эмери, не дано руководить, большими клубами! Его удел середняки.
    Если тренер не может назначить, одного штатного пенальтиста, то - это не тренер.
    Тренера должны уважать и слушаться, а его я так понимаю, не во что не ставят.
    311
    сегодня в 18:58
    А кто же штатный тренеришка?)
    Кайзер Созе
    сегодня в 18:48
    Эмери создает впечатление слабохарактерного тренера. Интересно сможет ли он навести порядок в псж.
    Шуnя771
    сегодня в 18:46
    Надо быстрее определить футбольного пенальтиста альфа самца!)
    киэнджин
    сегодня в 18:43
    с такими темпами - маниймар будет через год ля капитэном штатным..
    liverpoоl2014 ответил DXTK
    сегодня в 18:42
    DXTK:
    тренеришка.
    штатный
    Ищущий и Понимающий
    сегодня в 18:38
    Кто пенальтист? Тот кому мяч подаст Алвес!
    Гус Пойет
    сегодня в 18:38
    Всё-таки право было вороватое полено
    Рубиновый Дракон
    сегодня в 18:37
    ПСЖ надо приобрести Артема Дзюбу для пробитий пенальти.И Неймар с Кавани не будут ссориться и Артем назовет Эмери величайшим тренером 21-го века)))
    Морозовский
    сегодня в 18:35
    Неймар попросил шейхов клуба уволить тренеришку!
    DXTK
    сегодня в 18:35
    тренеришка.
    Mоnоlo
    сегодня в 18:34
    Из всего этого понятно лишь то что бесхребетный Эмери там ничего не решает и никому не может ничего сказать. Главный тренер))
    Bendestro_1
    сегодня в 18:33
    Что, оба??? Значит, конфликт так и не решен!
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