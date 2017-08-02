Эмери: «В ПСЖ штатные пенальтисты - Кавани и Неймар»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери после конфликта между нападающими команды Эдинсоном Кавани и Неймаром, которые не могли поделить право исполнить пенальти в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона», так и не смог решить, кто из игроков будет штатным пенальтистом:

«Перед тем, как говорить о пенальти, нам нужно поговорить об их важности. Несколько игроков готовы взять на себя такую ответственность. В нашей команде штатные пенальтисты - Кавани и Неймар. Они могут их исполнять, как и другие игроки, ведь на занятиях мы тренируем этот компонент. В решающий момент реализованный пенальти может принести вам победу. У нас есть статистика каждого игрока. Оба футболиста умеют исполнять одиннадцатиметровые.

Кто главный пенальтист? Главное - реализовывать пенальти».

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