Эмери: «В ПСЖ штатные пенальтисты - Кавани и Неймар»

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери после конфликта между нападающими команды Эдинсоном Кавани и Неймаром, которые не могли поделить право исполнить пенальти в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона», так и не смог решить, кто из игроков будет штатным пенальтистом:
«Перед тем, как говорить о пенальти, нам нужно поговорить об их важности. Несколько игроков готовы взять на себя такую ответственность. В нашей команде штатные пенальтисты - Кавани и Неймар. Они могут их исполнять, как и другие игроки, ведь на занятиях мы тренируем этот компонент. В решающий момент реализованный пенальти может принести вам победу. У нас есть статистика каждого игрока. Оба футболиста умеют исполнять одиннадцатиметровые.
Кто главный пенальтист? Главное - реализовывать пенальти».
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П.С. Никакого троллинга, никакого оскорбления, ничего личного, просто диагноз, медицинский диагноз (идиотия - «умственная отсталость глубокой степени»).
П.С. Никакого троллинга, никакого оскорбления, ничего личного, просто диагноз, медицинский диагноз (идиотия - «умственная отсталость глубокой степени»).
P.S. Интересно будет подискутировать, внимательно каждого выслушаю)
P.S. Интересно будет подискутировать, внимательно каждого выслушаю)
Если тренер не может назначить, одного штатного пенальтиста, то - это не тренер.
Тренера должны уважать и слушаться, а его я так понимаю, не во что не ставят.
Если тренер не может назначить, одного штатного пенальтиста, то - это не тренер.
Тренера должны уважать и слушаться, а его я так понимаю, не во что не ставят.