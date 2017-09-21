Куман: «От „Эвертона“ стали ожидать многого. Мне всё равно»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман, чья команда проваливает стартовый отрезок сезона, просит дать ему больше времени:

«От „Эвертона“ стали ожидать многого после того, как мы обыграли „Сток“ и сыграли вничью с „Ман Сити“.

Мне все равно. Я знаю, что у сотрудников прессы самая легкая работа в мире, но я знаю, на что способна моя команда. Я знаю, как достичь успеха. У меня просто не укладывается в голове, когда на нас оказывают давление, говоря, что мы должны бороться за место в топ-4.

Всем нужно время. У нас много новых игроков, в том числе молодежи. Нам нужно дать время, и это нормально.

Однако это не значит, что мы лишены амбиций, потому что, если у кого и есть амбиции, так это я. Но я также и реалист, но в футболе с этим качеством порой приходится трудно».

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