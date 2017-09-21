Рахимич: «Вряд ли ЦСКА будет беречь силы с „Динамо“ перед игрой с МЮ»

Бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич поделился ожиданиями от предстоящей встречи «армейцев» с «Динамо» в рамках 11-го тура РФПЛ:

«ЦСКА всегда было тяжело играть с „Динамо“, им постоянно чего-то не хватало. Но сейчас, когда бело-голубые только вернулись в Премьер-Лигу, я думаю, подопечным Виктора Ганчаренко будет попроще. Понятно, что у „армейцев“ плотный график и скоро им предстоит играть с „Манчестер Юнайтед“ в Лиге Чемпионов, но вряд ли они будут беречь силы во встрече с „Динамо“. Всё-таки чемпионат России – не менее важный турнир».

Рахимич также прокомментировал травму нападающего «Динамо» Кирилла Панченко и то, что в дерби не сможет принять участие из-за перебора жёлтых карточек хавбек ЦСКА Александр Головин:

«Эти потери, безусловно, ослабят оба коллектива. И Панченко, и Головин играют важнейшие роли в своих клубах и, конечно, являются настоящими лидерами. Однако, уверен, что и ЦСКА, и „Динамо“ сумеют заменить отсутствующих футболистов. В составах обеих команд есть игроки, способные сыграть на позициях Панченко и Головина».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте