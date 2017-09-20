Раванелли: «Сейчас Игуаин - обуза для „Ювентуса“»

Бывший нападающий «Ювентуса» Фабрицио Раванелли считает, что знает, в чем причина слабой игры форварда «бьянконери» Гонсало Игуаина:

«Он сбился с пути, он выглядит тенью себя прежнего. Тут проблема скорее в психологии, а не в физике.

Думаю, на него повлиял тот факт, что его перестали вызывать в сборную Аргентины. Ему стоит отдохнуть, в первую очередь, мысленно. Взять недельный отпуск.

Я бы не включал его в заявку на дерби. В данный момент он обуза для „Юве“».

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