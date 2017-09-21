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Кьеллини: «5 команд претендуют на Скудетто. Даже „Торино“ можно добавить»

вчера, 22:46

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что сразу 6 команд могут претендовать на победу в чемпионате Италии в текущем сезоне:

«На данный момент сразу четыре команды находятся на расстоянии трех очков, даже „Торино“ можно включить. Конкуренция серьезная.

Не знаю, кто в итоге придет первым, мы или „Наполи“. „Наполи“, „Интер“, „Рома“ и „Милан“ будут бороться за Скудетто. „Торино“ может рассчитывать на попадание в еврокубки, а, возможно, даже замахнется на большее. Я в Турине уже 12 лет, и это сильнейший „Торино“ за все это время».

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Горбатый навсегда
вчера в 23:17
    Капитан Смoллетт
    вчера в 23:01
    Всю лигу бы сразу включил)))
    хейтер барселоны
    вчера в 22:47
    А чемпионом станет Ювентус.
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