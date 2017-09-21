СМИ: «„Интер“ вскоре продлит контракт с Хандановичем»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович близок к тому, чтобы продлить контракт с клубом, утверждают в Италии.

Новое трудовое соглашение между 33-летним словенцем и миланским клубом, по слухам, будет рассчитано до 2021 года. Зарплата вратаря составит 3 млн евро в год.

Сообщается, что сторонам осталось уладить лишь незначительные детали.

Ханданович защищает цвета «Интера» с 2012 года. В этом году интерес к вратарю проявлял целый ряд клубов.

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