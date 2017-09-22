Ригони: «Говорил Дибале: "Позови меня в „Ювентус“, хочу играть вместе с тобой»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о своём друге – форварде «Ювентуса» Пауло Дибале:

«Давно ли мы знаем друг друга? Ещё со школы – играли друг против друга ещё в Кордове, когда нам было по 13-14 лет. Это было настоящее соперничество! Потом он уехал в Италию, но мы остались на связи. С дружбой ничего не случилось.

Правда ли, что летом Пауло мог перейти в „Барселону“? Я так и не знаю, это только слухи или нет, но вроде бы с ним никто из „Барсы“ не контактировал.

Звал ли он меня в „Ювентус“? Это я говорил ему: „Позови меня в „Юве“, хочу играть вместе с тобой“. Но у туринцев, видимо, оказались другие трансферные планы (смеётся).

Дибала или Месси? Прежде всего, это два отличных игрока. Месси – футболист, которого знает весь мир, он лучший в мире, а для меня – вообще в истории. Но и Дибала – невероятный исполнитель с большим будущим. Он уже достиг многого с „Ювентусом“, а добьётся ещё большего».

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