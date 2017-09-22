Миятович: «Мбаппе? История обязывает „Реал“ бороться за перспективных игроков»

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович уверен, что «сливочным» стоило побороться за юного нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, который в итоге перешел в «Пари Сен-Жермен»:

«Мог ли „Реал“ подписать Мбаппе за 180 млн евро? А почему нет? История обязывает „Реал“ бороться за перспективных игроков.

Для него нет места в составе? 18-летнему парню с подобными характеристиками всегда должно найтись место. Пускай он не сможет сразу закрепиться в основе, пусть поиграет один год. Зачем ждать, когда уйдут Роналду или Модрич, чтобы начинать искать им замену? „Мадрид“ подписал множество молодых и талантливых испанцев, это замечательная политика. Но нужно понимать, что это игроки на перспективу, они не будут играть с первой же минуты».

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