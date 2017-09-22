Шекспир: «В своей карьере я не сталкивался с ситуациями, как у Адриена Силвы»

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «лис» Адриена Силвы.

Напомним, «лисы» опоздали с регистрацией трансфера Силвы из «Спортинга» всего на 14 секунд, поэтому игрок остался в подвешенном состоянии. Несмотря на то что «Спортинг» официально объявил о его продаже, хавбеку нельзя пока даже тренироваться с «Лестером». Английский клуб направил жалобу в ФИФА, ведется разбирательство.

«Я никогда с такой ситуацией не сталкивался. С юридической точки зрения кто-то может сказать, что мне даже нельзя разговаривать с Силвой, но я хочу узнать о его самочувствии. Адриен находится в подвешенном состоянии, в этом нет его или моей вины. Мы хотим, чтобы он чувствовал себя важным, поэтому я пригласил его в раздевалку команды после матча Кубка Лиги с „Ливерпулем“».

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