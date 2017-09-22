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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Матч завершен Лестер Сити 2:3 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 6:1 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 Матч завершен СПАЛ 2:3 Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 Матч завершен Спартак М 2:2 Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 Матч завершен Фенербахче 2:1 Бешикташ
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 41’ Лион 1:1 Дижон
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14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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Конте: «„Сток Сити“ - очень непростой соперник»

сегодня, 20:28
Сток СитиСток Сити0 : 4ЧелсиЧелсиМатч завершен

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Сток Сити» (4:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

«В матчах со „Сток Сити“ всегда непросто. Сегодня мы контролировали игру и заслуженно победили. Отличный результат для нас. Сейчас мы сосредоточены только на себе, об игре своих конкурентов мы не думаем», - сказал Конте.

Напомним, что один из главных конкурентов «Челси» в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити» сегодня одержал победу над «Кристал Пэлас» (5:0).

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Все комментарии
sir_Alex
сегодня в 21:30
С победой синих над очень непростым соперником.
Медив
сегодня в 20:56
В прошлом году именно матч с Арсеналом стал отправной точкой к чемпионству и тринадцати победам подряд. Может оно так будет и в этот раз? Пока два матча и 9-1. Правда один из матчей это игра с клубом Чемпионшипа в кубке, а второй это четыре забитых мяча за четыре удара в створ... Но всяко можно помечтать
ander_herrera
сегодня в 20:55
очень рад что сток посадили на свое место!
dimagas1
сегодня в 20:50
Мне вот Бакайоко понравился.Уже можно про Матича забывать.
George-CFC
сегодня в 20:48
Соккер вы чего новость не опубликовали
Таганский
сегодня в 20:42
Ну, хоть и косвенно, но новость о победе действующего чемпиона АПЛ, появилась в новостях..))
С победой, Челси и всех болел клуба!!
Red_Dog
сегодня в 20:33
И ни единого коммента о том, как Мората накидал трешку)
Leicester City
сегодня в 20:31
контекс хороший тренер!!!! снимаю свою шляпу и встаю на колени перед вами
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