Конте: «„Сток Сити“ - очень непростой соперник»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Сток Сити» (4:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии.

«В матчах со „Сток Сити“ всегда непросто. Сегодня мы контролировали игру и заслуженно победили. Отличный результат для нас. Сейчас мы сосредоточены только на себе, об игре своих конкурентов мы не думаем», - сказал Конте.

Напомним, что один из главных конкурентов «Челси» в борьбе за чемпионство «Манчестер Сити» сегодня одержал победу над «Кристал Пэлас» (5:0).

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