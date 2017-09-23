Альба: «Поставьте хоть двух игроков опекать Месси - он всё равно оставит всех позади»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба после победы над «Жироной» (3:0) в матче 6-го тура Ла Лиги похвалил своего одноклубника Лионеля Месси:

«Персональная опека Месси? Поставьте хоть двух игроков опекать его - это не имеет значения. С его мастерством он всех оставит позади.

Если мы говорим о Лео, то очевидно, что остановить его очень сложно».

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