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Венгер считает, что групповой этап Лиги чемпионов стал менее интересным

сегодня, 00:47

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что Лига чемпионов в целом стала менее интересной, нежели в былые годы.

«Думаю, на групповом этапе турнира не так много интересных матчей. Вы обычно выбираете только один или два матча для просмотра.

Сейчас групповой этап превращается в рутину. Посмотрите на аудиторию, к турниру теряется интерес.

Честно говоря, жаль, что мы не попали в турнир. Однако должен сказать, что у меня порядка 200 матчей в ЛЧ, так что я могу чувствовать себя привилегированным».

Венгер оказался прав относительно аудитории. В Англии уже несколько лет отмечается стабильное снижение зрительского интереса к Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Owl Fake
сегодня в 01:47
Апл и финансово привлекательнее и куда зрелищнее, несмотря на то что это турниры разных форматов . Единственное преимущество ЛЧ - это то, что она под эгидой УЕФА, федерации куда масштабнее АПЛ.
Но это не мешает последним заключать куда более солидные контракты.
juchok
сегодня в 01:43
ага! Барса-Юва, Париж-Бавария, БД-Реал, Наполи-Шахта и т.д.... ну совсем неинтересные матчи.......
Stubbs
сегодня в 01:30
Вот оно, обьяснение всем неудачам канониров в ЛЧ, просто до этого он считал что все что выше 1/8 тоже не интересным, вот и специально вылетал оттуда на протяжении всей своей карьеры, ну с одним случайным исключением.
Mоnоlo
сегодня в 01:16
Арсену то что до ЛЧ? =)
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром ответил raulmadrid_007
сегодня в 01:08
raulmadrid_007:
Толку...если на разу не выиграли ЛЧ. Зидан>Венгер
Что за детские аналогии, еще напиши Моуриньо > Гамула. Ты сравниваешь тренера, которого поставили управлять топ-составом с тренером, который сделал "Арсенал" успешным клубом, по сути, в пользу первого?

А что, Ди Маттео, команда которого вопреки всем приложенным им усилиям взяла ЛЧ, тоже топ теперь? Так он с момента увольнения из "Виллы" уже год никому не нужен))
raulmadrid_007
сегодня в 01:01
Толку...если на разу не выиграли ЛЧ.
Зидан>Венгер
хейтер барселоны
сегодня в 00:58
Ну кто бы сомневался, вот то ли дело Лига Европы, да Арсен?)
Кайзер Созе
сегодня в 00:53
Однако должен сказать, что у меня порядка 200 матчей в ЛЧ, так что я могу чувствовать себя привилегированным.

Старик в открытую заявляет, что главное как он себя чувствует в клубе. Жалко болел арсенала...
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