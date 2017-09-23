Венгер считает, что групповой этап Лиги чемпионов стал менее интересным

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что Лига чемпионов в целом стала менее интересной, нежели в былые годы.
«Думаю, на групповом этапе турнира не так много интересных матчей. Вы обычно выбираете только один или два матча для просмотра.
Сейчас групповой этап превращается в рутину. Посмотрите на аудиторию, к турниру теряется интерес.
Честно говоря, жаль, что мы не попали в турнир. Однако должен сказать, что у меня порядка 200 матчей в ЛЧ, так что я могу чувствовать себя привилегированным».
Венгер оказался прав относительно аудитории. В Англии уже несколько лет отмечается стабильное снижение зрительского интереса к Лиге чемпионов.
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Но это не мешает последним заключать куда более солидные контракты.
Но это не мешает последним заключать куда более солидные контракты.
А что, Ди Маттео, команда которого вопреки всем приложенным им усилиям взяла ЛЧ, тоже топ теперь? Так он с момента увольнения из "Виллы" уже год никому не нужен))
А что, Ди Маттео, команда которого вопреки всем приложенным им усилиям взяла ЛЧ, тоже топ теперь? Так он с момента увольнения из "Виллы" уже год никому не нужен))
Зидан>Венгер
Зидан>Венгер
Старик в открытую заявляет, что главное как он себя чувствует в клубе. Жалко болел арсенала...
Старик в открытую заявляет, что главное как он себя чувствует в клубе. Жалко болел арсенала...