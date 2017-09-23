Венгер считает, что групповой этап Лиги чемпионов стал менее интересным

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что Лига чемпионов в целом стала менее интересной, нежели в былые годы.

«Думаю, на групповом этапе турнира не так много интересных матчей. Вы обычно выбираете только один или два матча для просмотра.

Сейчас групповой этап превращается в рутину. Посмотрите на аудиторию, к турниру теряется интерес.

Честно говоря, жаль, что мы не попали в турнир. Однако должен сказать, что у меня порядка 200 матчей в ЛЧ, так что я могу чувствовать себя привилегированным».

Венгер оказался прав относительно аудитории. В Англии уже несколько лет отмечается стабильное снижение зрительского интереса к Лиге чемпионов.

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