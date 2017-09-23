Аль-Хелаифи: «ПСЖ не может побеждать в каждом матче»

Владелец ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал ничью с «Монпелье» (0:0) в матче 7-го тура Лиги 1:

«Мы не сумели победить не из-за того, что Неймара не было с нами. Он очень важный игрок команды, но есть много причин для такого выступления.

Неймар и Эдинсон? Я смеялся, когда услышал всю эту ерунду. Не могу поверить, что вы по-прежнему говорите об этом. Вам нужны скандалы и интриги каждый день, потому что вам больше не о чем говорить!

Мы знали, что на выезде с „Монпелье“ тяжело играть из-за поля и атмосферы. Это был очень тяжелый матч, но мы были готовы к этому.

Игроки сделали все возможное. Мы не можем побеждать в каждом матче. Тренер и его штаб пересмотрят этот матч, чтобы сделать выводы. Мы сыграли не очень хорошо, хотя приезжали за победой.

Сохраняем мотивацию и концентрацию перед матчем с „Баварией“. Игра в среду - это для нас сейчас самое важное.

„Монако“ сокращает отрыв? Это хорошо для Лиги 1».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте