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«Барселона» благодаря двум автоголам обыграла «Жирону»

вчера, 23:35
ЖиронаЖирона0 : 3БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» на выезде одержала победу над «Жироной» (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Испании.

Жирона, стадион «Мунисипаль де Монтиливи»

«Жирона» – «Барселона» 0:3 (0:1)
Голы: Адай (автогол) 17, Ирайсос (автогол) 48, Луис Суарес 69.

«Жирона»: Ирайсос, Хуанпе, Эспиноса, Рамальо, Адай (Мохика, 69), Порту, Алейш Гарсия, Дуглас Луис, Понс, Маффео (Морено, 78), Олунга (Кайоде, 60).
Главный тренер: Пабло Мачин.

«Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Альба, Алеиш Видаль (Андре Гомеш, 81), Умтити, Серджи Роберто, Ракитич, Паулиньо (Бускетс, 67), Иньеста (Денис Суарес, 80), Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.

Предупреждения: Маффео 23, Адай 41, Кайоде 83.

Судья: Хосе Санчес Мартинес.

В другом матче дня «Реал» минимально обыграл «Алавес» (2:1).

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Все комментарии
хусан абдувахитов
сегодня в 00:34
Барселона даже теперь другие клубы покупает , чтоб они сами себе забивали . Судей мало было .
P.S это всего лишь рофл , не надо мне писать что я глор реала
зигзаг
сегодня в 00:27
Жирона от испуга сама себе наклепала и также для того чтобы Барсу задобрить. Только поэтому Месси и не сделал пента-трик.
alex1990for ответил Russianhаmmer
сегодня в 00:19
Russianhаmmer:
Барселона,благодаря двум автоголам заставила побомбить черкизонских любителей секса с мужчинами)
    raulmadrid_007 ответил Russianhаmmer
    сегодня в 00:18
    Russianhаmmer:
    Барселона,благодаря двум автоголам заставила побомбить черкизонских любителей секса с мужчинами)
      Russianhаmmer ответил raulmadrid_007
      сегодня в 00:16
      raulmadrid_007:
      "Когда Месси выведет сборную Македонии с партнерами сантехниками в финал ЧМ - тогда я поверю что он топ игрок." Как же легко вот так писать в стиле тупых барсоглоров...Мда.
        alex1990for ответил raulmadrid_007
        сегодня в 00:16
        raulmadrid_007:
        "Когда Месси выведет сборную Македонии с партнерами сантехниками в финал ЧМ - тогда я поверю что он топ игрок." Как же легко вот так писать в стиле тупых барсоглоров...Мда.
        сантахники в андоррах и фарерах, которым роналду так любит покеры класть.
        alex1990for ответил raulmadrid_007
        сегодня в 00:14
        raulmadrid_007:
        "Когда Месси выведет сборную Македонии с партнерами сантехниками в финал ЧМ - тогда я поверю что он топ игрок." Как же легко вот так писать в стиле тупых барсоглоров...Мда.
          raulmadrid_007
          сегодня в 00:12
          "Когда Месси выведет сборную Македонии с партнерами сантехниками в финал ЧМ - тогда я поверю что он топ игрок."

          Как же легко вот так писать в стиле тупых барсоглоров...Мда.
          Russianhаmmer
          сегодня в 00:08
          Барселона,благодаря двум автоголам заставила побомбить черкизонских любителей секса с мужчинами)
          Бутер Бродский
          сегодня в 00:08
          Когда ранальда выведет свою сборную в финал ЧМ – тогда и можно скрипя зубами попытаться сравнить его с лучшим игроком в мире – Лионелем Месси, а пока сравнивайте свою португальскую балерину с Фалькао, Кокориным и Алькасером – это его уровень
          Russianhаmmer ответил raulmadrid_007
          сегодня в 00:05
          raulmadrid_007:
          И то что Месси в сборной Аргентине дно даже писать стыдно.Ушел вернулся как бабища...Подошвы Марадоны не стоит. Роналду за свою родную страну готовь умереть - и сейчас является иконой Португалии. Вот отличие между легендарным игроком - и распиаренным продуктом пустышкой без связки Хави-Иньесты.
          Самое грустное то,что ты во все это веришь)
          alex1990for ответил raulmadrid_007
          сегодня в 00:04
          raulmadrid_007:
          И то что Месси в сборной Аргентине дно даже писать стыдно.Ушел вернулся как бабища...Подошвы Марадоны не стоит. Роналду за свою родную страну готовь умереть - и сейчас является иконой Португалии. Вот отличие между легендарным игроком - и распиаренным продуктом пустышкой без связки Хави-Иньесты.
          а роналду что стоит?
          он готов на бровке умирать в финалах и смотреть, как будущие игроки локомотива решают судьбу евро. истинный лидер!!

          месси хоть не засцал все свои финалы сыграть.
          Бутер Бродский ответил raulmadrid_007
          сегодня в 00:04
          raulmadrid_007:
          И то что Месси в сборной Аргентине дно даже писать стыдно.Ушел вернулся как бабища...Подошвы Марадоны не стоит. Роналду за свою родную страну готовь умереть - и сейчас является иконой Португалии. Вот отличие между легендарным игроком - и распиаренным продуктом пустышкой без связки Хави-Иньесты.
          В финале чуть не умерла твоя кристинка, унесли бедную с поля в начале матче, в принципе только благодаря этому португалы и выиграли, так что ранальда никакого отношения к этой победе не имеет)
          raulmadrid_007 ответил alex1990for
          сегодня в 00:01
          alex1990for:
          один сезон - все, что ты можешь вспомнить в их карьере? так чем он тащит-то?) нет передач на рональду, и она незаметна. вспомни 2 финала с атлетико, ге его и след простыл. что ж он не затащил, м?) а потому что там с ним защита без ошибок играла, а не как юве, и тем более атлеты с баварией.
          И то что Месси в сборной Аргентине дно даже писать стыдно.Ушел вернулся как бабища...Подошвы Марадоны не стоит.
          Роналду за свою родную страну готовь умереть - и сейчас является иконой Португалии.
          Вот отличие между легендарным игроком - и распиаренным продуктом пустышкой без связки Хави-Иньесты.
          Mamaev
          сегодня в 00:01
          Семеду конечно очень влияет на игру Барсы, что сегодня было заметно. Без него справа вообще скучно
          Летучий-Голландец.
          сегодня в 00:00
          Со Спортингом будет нелегко)
          Там действительно придется играть, а не ходить пешком, как сегодня.
          В обороне нужно будет четко сыграть)
          А впереди что нибудь придумают
          Vector-B B
          вчера в 23:59
          Прогнозуемо,с таким составом не волновался да же)
          alex1990for ответил raulmadrid_007
          вчера в 23:58
          raulmadrid_007:
          Роналду тащит Реал в Кубках. Месси забивает 500 голов в группе, а в плей офф 1 с левой пенки с бесславными вылетами. Роналду тащер - Месси якорь.
          один сезон - все, что ты можешь вспомнить в их карьере?
          так чем он тащит-то?) нет передач на рональду, и она незаметна. вспомни 2 финала с атлетико, ге его и след простыл. что ж он не затащил, м?)
          а потому что там с ним защита без ошибок играла, а не как юве, и тем более атлеты с баварией.
          raulmadrid_007 ответил alex1990for
          вчера в 23:56
          alex1990for:
          какой 6-ой?) в этом году реал вряд ли так сможет на его замыкания играть) а нет паса на блюдечке на ленту ворот - нет роналду.
          Роналду тащит Реал в Кубках.
          Месси забивает 500 голов в группе, а в плей офф 1 с левой пенки с бесславными вылетами.
          Роналду тащер - Месси якорь.
          Стас Марченко ответил старина
          вчера в 23:55
          старина:
          Сначала 3-0 потом 2-0.
          Итоговый счет 3:0 в пользу Барселоны. Исправили
          alex1990for ответил raulmadrid_007
          вчера в 23:54
          raulmadrid_007:
          Еще пускай притормозит годик - когда Роналду 6-й ЗМ заберет.
          какой 6-ой?) в этом году реал вряд ли так сможет на его замыкания играть) а нет паса на блюдечке на ленту ворот - нет роналду.
          raulmadrid_007 ответил alex1990for
          вчера в 23:52
          alex1990for:
          да не. он решил притормозить с голами, чтобы портка с реала не позорить. тот ведь уже 2 матча против дна никакой.
          Еще пускай притормозит годик - когда Роналду 6-й ЗМ заберет.
          Ty4ka98 ответил raulmadrid_007
          вчера в 23:51
          raulmadrid_007:
          Уже скатились, что проплачивают сопернику автоголы. Кстати почему Месси в старте не играл - неужели травму на разминке получил за час до матча.
          Скучный ты какой-то. И твои попытки шуток - фейспалм.
          alex1990for ответил raulmadrid_007
          вчера в 23:51
          raulmadrid_007:
          Уже скатились, что проплачивают сопернику автоголы. Кстати почему Месси в старте не играл - неужели травму на разминке получил за час до матча.
            raulmadrid_007
            вчера в 23:50
              alex1990for
              вчера в 23:50
              матч - 77, конечно, но результат получен. все-таки и ротация была какая-никакая. месси сегодня отдыхал, дал бы выйти тогда кому-нибудь другому поиграть)
              всех с победой!
              Ty4ka98 ответил alex1990for
              вчера в 23:48
              alex1990for:
              18 в 6 матчах)
              А, ну ладно. Сейчас исправим. Спасибо.
              Valery Goldberg
              вчера в 23:47
              Наихудший матч Барселоны.
              maliw ответил KnowSoccer
              вчера в 23:47
              KnowSoccer:
              Смотрел примерно с 25 минуты, матч скучный, странно, что записали гол Горку, забил там Суарес, ну или Видаль, прикольно разыграли. В общем очередные 3 очка, а Жирона не безнадежна! VISCA BARCA!
              там в 2 домика мяч прошел, голкипер только подправил круглого))
              ziko1975 ответил Barcelona_Rostov
              вчера в 23:47
              Barcelona_Rostov:
              экономно сыграли...Суарес вообще не в форме, в первом тайме казалось его нет на поле...все остальные сыграли на уровне...Месси очень выделялся, особенно в первом тайме, а вот во втором решил отдохнуть...но было видно, если надо то команда прибавит...
              Луиске еще добавлять и добавлять... Вообще отсутствие вариативности в атаке немного напрягает, не все же Лене вывозить
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