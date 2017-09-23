«Барселона» благодаря двум автоголам обыграла «Жирону»

«Барселона» на выезде одержала победу над «Жироной» (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Испании.
Жирона, стадион «Мунисипаль де Монтиливи»
«Жирона» – «Барселона» 0:3 (0:1)
Голы: Адай (автогол) 17, Ирайсос (автогол) 48, Луис Суарес 69.
«Жирона»: Ирайсос, Хуанпе, Эспиноса, Рамальо, Адай (Мохика, 69), Порту, Алейш Гарсия, Дуглас Луис, Понс, Маффео (Морено, 78), Олунга (Кайоде, 60).
Главный тренер: Пабло Мачин.
«Барселона»: тер Штеген, Маскерано, Альба, Алеиш Видаль (Андре Гомеш, 81), Умтити, Серджи Роберто, Ракитич, Паулиньо (Бускетс, 67), Иньеста (Денис Суарес, 80), Месси, Суарес.
Главный тренер: Эрнесто Вальверде.
Предупреждения: Маффео 23, Адай 41, Кайоде 83.
Судья: Хосе Санчес Мартинес.
В другом матче дня «Реал» минимально обыграл «Алавес» (2:1).
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Говорить или анализировать что-то не особо является возможным. Месси - халтурил, много терял. Также стоит отметить Маффео, который играл персонально с Месси - отлично справился. И Дугласа Луиса - техничный парень с хорошим виденьем поля.
Лайсмены сегодня порядком поднадоели, где-то 4 или 5 лишних офсайдов зафиксировали на игроках "Барселоны" - что моментами раздражало.
В общем, пока что без потерь. 18 очков в 6 матчах. Наших фанатов с победой!
Говорить или анализировать что-то не особо является возможным. Месси - халтурил, много терял. Также стоит отметить Маффео, который играл персонально с Месси - отлично справился. И Дугласа Луиса - техничный парень с хорошим виденьем поля.
Лайсмены сегодня порядком поднадоели, где-то 4 или 5 лишних офсайдов зафиксировали на игроках "Барселоны" - что моментами раздражало.
В общем, пока что без потерь. 18 очков в 6 матчах. Наших фанатов с победой!