Роджерс: «„Селтик“ устроит ничья в матче против „Андерлехта“»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс признался, что его устроит ничья в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Андерлехта»:

«Будет ли ничья в выездном матче с „Андерлехтом“ хорошим результатом? Да, будет. Вы не можете контролировать исход других матчей, но если вдали от дома вы добиваетесь такого результата - это хорошо.

Конечно, всегда хочется побеждать, но если матч завершится вничью, то меня это устроит. Положение команд в группе вносит ясность. Мы понимаем, что матчи против „Андерлехта“ будут для нас крайне важны. Конечно, другие матчи тоже важны, но учитывая то, что мы хотим и после Рождества играть в еврокубках, поединки против „Андерлехта“ будут крайне важны».

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» был разгромлен ПСЖ.

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