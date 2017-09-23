Аллегри: «Игуаин должен перестать чувствовать необходимость забить во что бы то ни стало»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри объяснил, почему форвард команды Гонсало Игуаин начал поединок 6-го тура Серии А против «Торино» на скамейке запасных:

«Игуаин не вышел в стартовом составе, потому что я решил дать ему возможность отдохнуть, ведь нам предстоит провести еще много игр.

Гонсало - важный игрок для нас, но порой бывают моменты, когда у вас не все получается. К тому же всем футболистам нужно предоставлять игровое время, иначе мы не сумеем выступать стабильно.

Я предпочел не выпускать его в старте. Ему нужно снова обрести спокойствие и не чувствовать необходимости забить во что бы то ни стало».

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