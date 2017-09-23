Бензема попал в аварию

Форвард «Реала» Карим Бензема угодил в аварию, сообщают в Испании.

Французский футболист, находясь за рулем Audi RS6, столкнулся с Nissan Note. Автомобили оказались повреждены, а вот водители, к счастью, отделались испугом. Отмечается, что прибывшие на место происшествия сотрудники дорожной полиции провели медицинское освидетельствование - алкоголь в крови Бензема обнаружен не был.

Отметим, что нападающий не впервые попадает в автомобильную аварию. Француз также несколько раз был оштрафован за превышение скорости.

На днях игрок продлил контракт с «Реалом».

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