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8 человек погибли в результате давки на стадионе в Малави
Сегодня, 16:14 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Восемь человек, среди которых было 7 детей, погибли в давке накануне футбольного матча в Малави.
Сообщается, что давка произошла в результате того, что тысячи болельщиков без разрешения попытались прорваться на национальный стадион, где должен был пройти товарищеский матч между командами «Ньяса Биг Буллетс» и «Силвер Страйкерс».
Отмечается, что десятки человек ранены.
Президент Малави Петер Мутарика уже выразил свои соболезнования и пообещал оказать помощь семьям погибших.
Ранее 17 человек погибли в давке на стадионе в Анголе.
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