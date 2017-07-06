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8 человек погибли в результате давки на стадионе в Малави

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Происшествия, Силвер Страйкерс, Биг Буллетс
Сегодня, 16:14 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Восемь человек, среди которых было 7 детей, погибли в давке накануне футбольного матча в Малави.

Сообщается, что давка произошла в результате того, что тысячи болельщиков без разрешения попытались прорваться на национальный стадион, где должен был пройти товарищеский матч между командами «Ньяса Биг Буллетс» и «Силвер Страйкерс».

Отмечается, что десятки человек ранены.

Президент Малави Петер Мутарика уже выразил свои соболезнования и пообещал оказать помощь семьям погибших.

Ранее 17 человек погибли в давке на стадионе в Анголе.

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