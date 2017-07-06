8 человек погибли в результате давки на стадионе в Малави

Восемь человек, среди которых было 7 детей, погибли в давке накануне футбольного матча в Малави.

Сообщается, что давка произошла в результате того, что тысячи болельщиков без разрешения попытались прорваться на национальный стадион, где должен был пройти товарищеский матч между командами «Ньяса Биг Буллетс» и «Силвер Страйкерс».

Отмечается, что десятки человек ранены.

Президент Малави Петер Мутарика уже выразил свои соболезнования и пообещал оказать помощь семьям погибших.

Ранее 17 человек погибли в давке на стадионе в Анголе.