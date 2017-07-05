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Форвард ПСЖ приговорён к тюремному заключению
Сегодня, 21:44 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
19-летний нападающий ПСЖ Одсонн Эдуар следующие 4 месяца проведет в тюрьме.
Форвард понесет наказание за стрельбу из пневматического оружия во время езды на машине 11 февраля.
Эдуар, в минувшем сезоне выступавший в «Тулузе» на правах аренды, ранил одного из прохожих в ухо. Помимо четырехмесячного заключения форвард также получил штраф в размере 5500 фунтов. Еще 2300 фунтов игрок выплатит пострадавшему в качестве компенсации.
Ранее мы сообщали о том, что три игрока молодежного состава «Ганновера» пытались ограбить игорный зал.
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