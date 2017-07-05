Форвард ПСЖ приговорён к тюремному заключению

19-летний нападающий ПСЖ Одсонн Эдуар следующие 4 месяца проведет в тюрьме.

Форвард понесет наказание за стрельбу из пневматического оружия во время езды на машине 11 февраля.

Эдуар, в минувшем сезоне выступавший в «Тулузе» на правах аренды, ранил одного из прохожих в ухо. Помимо четырехмесячного заключения форвард также получил штраф в размере 5500 фунтов. Еще 2300 фунтов игрок выплатит пострадавшему в качестве компенсации.

Ранее мы сообщали о том, что три игрока молодежного состава «Ганновера» пытались ограбить игорный зал.