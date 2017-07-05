Рейтинг@Mail.ru

Форвард ПСЖ приговорён к тюремному заключению

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Происшествия, ПСЖ, Эдуар Одсонн
Сегодня, 21:44 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

19-летний нападающий ПСЖ Одсонн Эдуар следующие 4 месяца проведет в тюрьме.

Форвард понесет наказание за стрельбу из пневматического оружия во время езды на машине 11 февраля.

Эдуар, в минувшем сезоне выступавший в «Тулузе» на правах аренды, ранил одного из прохожих в ухо. Помимо четырехмесячного заключения форвард также получил штраф в размере 5500 фунтов. Еще 2300 фунтов игрок выплатит пострадавшему в качестве компенсации.

Ранее мы сообщали о том, что три игрока молодежного состава «Ганновера» пытались ограбить игорный зал.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:13, редактировал Сегодня 22:15
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:04
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:03
ответ пользователю hannah_murray (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 21:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:46
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 21:45
, чтобы видеть комментарии
  2
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10 июня 2017
07:21 Видео Конфликт Джеко и Маноласа привёл к массовой драке в матче Босния – Греция 58
19 мая 2017
11:45 Самолету с футболистами «Шапекоэнсе» пришлось совершить посадку в Порту-Алегри 11
21 апреля 2017
10:22 В организации взрывов возле автобуса «Боруссии» подозревается гражданин России 56
16 апреля 2017
07:57 Полузащитник сборной Панамы Амилькар Энрикес застрелен в Колоне
13 апреля 2017
22:22 Начало матча «Лион» - «Бешикташ» отложено из-за беспорядков 19
12 апреля 2017
07:44 Мутко: «Взрыв в Дортмунде – вызов не только для России, но и для всей мировой цивилизации» 94
05:27 Полиция Дортмунда нашла записку, автор которой признаётся в ответственности за взрывы 13
03:25 Инфантино: «ФИФА осуждает произошедшее в Дортмунде» 11
10 апреля 2017
17:02 Видео Хавбек «Эвертона» Баркли стал жертвой нападения в баре 11
06 апреля 2017
03:22 Полиция Лестера допросила Мусу по подозрению в нападении на жену 12
все материалы по этой теме
Турниры