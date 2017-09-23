Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура РФПЛ между «Уфой» и тульским «Арсеналом». Напомним, что поединок обслужит бригада судей под руководством Владислава Безбородова.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ванек, Игбун, Фатай.
«Арсенал» Тула: Габулов, К. Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Ткачев, Боурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Джорджевич.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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