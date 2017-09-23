«Енисей» обыграл «Крылья Советов» и вышел на единоличное первое место в ФНЛ

В поединке лидеров ФНЛ «Енисей» одолел «Крылья Советов».
Красноярск, стадион «Центральный»
«Енисей» – «Крылья Советов» – 1:0 (1:0)
Голы: Иванов 38
«Енисей»: Филиппов, Васильев, Гарбуз, Чичерин, Камеш, Исаев, Семакин, Сердеров (Ломакин 70), Иванов (Рожков 86), Фатуллаев, Козлов (Кутьин 81).
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Зотов (Башкиров 78), Надсон, Гаджибеков, Мияйлович (Кленкин 65), Чочиев (Гоцук 87), Ланин, Самодин (Ткачук 60), Алиев, Корниленко
Главный тренер: Андрей Тихонов.
Судья: Кирилл Левников.
Напомним, что в 14-м туре «Енисей» обыграл «Олимпиец», а «Крылья Советов» одолели «Балтику».
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