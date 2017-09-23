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«Енисей» обыграл «Крылья Советов» и вышел на единоличное первое место в ФНЛ

сегодня, 14:50
ЕнисейЕнисей1 : 0Крылья СоветовКрылья СоветовМатч завершен

В поединке лидеров ФНЛ «Енисей» одолел «Крылья Советов».

Красноярск, стадион «Центральный» 

«Енисей» – «Крылья Советов» – 1:0 (1:0)
Голы: Иванов 38

«Енисей»: Филиппов, Васильев, Гарбуз, Чичерин, Камеш, Исаев, Семакин, Сердеров (Ломакин 70), Иванов (Рожков 86), Фатуллаев, Козлов (Кутьин 81).
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.

«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Зотов (Башкиров 78), Надсон, Гаджибеков, Мияйлович (Кленкин 65), Чочиев (Гоцук 87), Ланин, Самодин (Ткачук 60), Алиев, Корниленко
Главный тренер: Андрей Тихонов.

Судья: Кирилл Левников.

Напомним, что в 14-м туре «Енисей» обыграл «Олимпиец», а «Крылья Советов» одолели «Балтику».

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Все комментарии
Дедуктор
сегодня в 15:54
Если во времена былые консенсус был "топить Луча всеми силами и выпихивать его из РФПЛ", то сейчас политическая обстановка другая. Требует удержать СКА (Хб) в элите, а по итогам этого сезона подтянуть Красноярск. К проекту "Луч в РФПЛ" возвращаться тоже придется. И клепать из Урала элитный клуб в обязательном порядке.
сканер
сегодня в 15:37
Мои поздравления Красноярску!
вoлгoдoн ответил Дедуктор
сегодня в 15:33
Дедуктор:
Гений один. Это Пепка. А Аленичев с Карпиным - обычные таланты. Если серьезно, то Аленичев, наконец то, к правильному пути вернулся. Подымет в элиту Енисей, сам весьма элитным тренером станет. Задатки то весьма ...
Карпин более великий гений,чем Аленичев и Гвардиола вместе взятые.
Спагетти
сегодня в 15:31
Эти клубы должны играть в вышке.
Санчо Панса
сегодня в 15:18
В дуэли двух друзей - спартаковцев победил Дмитрий Анатольевич) Енисей вообще в последних матчах выглядит под стать команде РПЛ! С очередной победой, Красноярск.
Kerri
сегодня в 15:14
Енисею удачи!
Дедуктор
сегодня в 15:13
Гений один. Это Пепка.
А Аленичев с Карпиным - обычные таланты.
Если серьезно, то Аленичев, наконец то, к правильному пути вернулся. Подымет в элиту Енисей, сам весьма элитным тренером станет. Задатки то весьма ...
вoлгoдoн ответил ziborock
сегодня в 15:11
ziborock:
Аленичев - физрук говорили они) В частности cska.78 )))
"они" говорили,что физрук Каррера,а Аленичев гений. Карпин тоже гений кстати.
Александр Северный
сегодня в 15:10
Кареру в Енисей он будет через год во второй лиге.
Адвокат 76
сегодня в 15:10
Енисей с победой!
вoлгoдoн
сегодня в 15:09
Великий Алень откладывает тарасовский багаж без стеснения)
cska.78 ответил NAZAR 007
сегодня в 15:08
NAZAR 007:
Только до сих пор не понимаю, как вы умудрились влететь Тамбову 0:5, чем занимались тогда )
Там удаление сказалось все-таки при 0:0 , хотя и играли плохо :)
NAZAR 007 ответил cska.78
сегодня в 15:07
cska.78:
Назар, привет! Спасибо :)
Только до сих пор не понимаю, как вы умудрились
влететь Тамбову 0:5, чем занимались тогда )
eaguar
сегодня в 15:05
С победой Аленичева .
cska.78 ответил NAZAR 007
сегодня в 15:04
NAZAR 007:
С победой, Паша ! Ведь верил, что обыграете КС ) Хотя Самаре тоже желаю вернуться в РПЛ !
Назар, привет! Спасибо :)
NAZAR 007 ответил cska.78
сегодня в 15:04
cska.78:
Красавчики :) Енисей, с победой!
С победой, Паша ! Ведь верил, что обыграете КС )

Хотя Самаре тоже желаю вернуться в РПЛ !
ROMA DROGBA
сегодня в 15:02
Круто
Байкал Иркутск
сегодня в 15:01
Думаю оба клуба выйдут на прямую! Оба тренера наверно больше никогда в Спартаке не окажутся после того как с ними там поступали! Удачи Вам Дмитрий и Андрей и удачи в РФПЛ на будущий год!!! Думаю отомстите, Ваше время придёт!
ziborock
сегодня в 14:55
Аленичев - физрук говорили они) В частности cska.78 )))
Eddyson
сегодня в 14:55
Тот случай, когда тренер проиграл своему багажу.
cska.78
сегодня в 14:52
Красавчики :) Енисей, с победой!
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