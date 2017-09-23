Монтелла: «Мне не понравилась игра „Милана“ с „Сампдорией“»

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла остался недоволен игрой команды в матче 6-го тура Серии А с «Сампдорией» (0:2).
«Мне не понравилось выступление команды. Мы сохраняли шансы на успех, несмотря на несколько моментов у „Сампдории“ в первом тайме, но „Милан“ сегодня был ментально слаб, и нужно выяснить, почему так произошло.
Сегодня все сыграли плохо. Мы работаем, у нас есть много талантливых футболистов в команде, поэтому нужно работать еще усерднее. Этот проект рано списывать со счетов».
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А потерпели бы пару лет и всё сладилось. А так - ни себе, ни людям)
А потерпели бы пару лет и всё сладилось. А так - ни себе, ни людям)
ВинченцоВерим
ВинченцоВерим
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1013084.shtml2"
да тут особо выяснять и не нужно
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1013084.shtml2"
да тут особо выяснять и не нужно