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Роберт Фернандес: «Вся борьба „Барселоны“ с „Реалом“ еще впереди»

сегодня, 17:25

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес уверен, что 7 очков преимущества над «Реалом» на старте сезона еще ничего не означают. Накануне «Барселона» переиграла «Жирону» (3:0), одержав шестую победу в шести матчах Примеры.

«Очень трудно выиграть шесть матчей на старте чемпионата. Семь очков преимущества над „Реалом“ тоже довольно неожиданно, но это футбол. Конечно, этого задела недостаточно. Чемпионат длинный, плюс мы участвуем в Лиге чемпионов, Кубке Испании... Потребуется затратить очень много сил, и никто в клубе не думает, что дело уже сделано».

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Все комментарии
cevin cigan
сегодня в 18:41
Догонять всегда легче,чем идти впереди(практически в любом виде спорта). Так что,весной поглядим.
Agamaga ответил киэнджин
сегодня в 18:06
киэнджин:
В этом сезоне действительно всех этих черкизонят, бундесимов и прочих жменек показательно надо спустить с небес...
Они всегда рядом ходят, лают
АДАХНУ ШУШУТЬ
сегодня в 18:02
причема тут риал Барселонаа будит бароца с бетисам и малагай в этам гаду
Остапчук 67
сегодня в 17:51
Спады приходят во все команды.
Главное, чтобы не у всех игроков сразу, да еще и после февраля.
киэнджин
сегодня в 17:44
В этом сезоне действительно всех этих черкизонят, бундесимов и прочих жменек показательно надо спустить с небес...
вoлгoдoн
сегодня в 17:41
Но принципиально хлопнуть Черкизон все же стоит.
Бутер Бродский
сегодня в 17:36
    Groove000
    сегодня в 17:32
    все верно, впереди и клубы посерьезнее. Успехов!
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