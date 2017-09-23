Роберт Фернандес: «Вся борьба „Барселоны“ с „Реалом“ еще впереди»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес уверен, что 7 очков преимущества над «Реалом» на старте сезона еще ничего не означают. Накануне «Барселона» переиграла «Жирону» (3:0), одержав шестую победу в шести матчах Примеры.

«Очень трудно выиграть шесть матчей на старте чемпионата. Семь очков преимущества над „Реалом“ тоже довольно неожиданно, но это футбол. Конечно, этого задела недостаточно. Чемпионат длинный, плюс мы участвуем в Лиге чемпионов, Кубке Испании... Потребуется затратить очень много сил, и никто в клубе не думает, что дело уже сделано».

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