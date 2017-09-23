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Матюиди: «Мог оказаться в „Ювентусе“ намного раньше»

сегодня, 18:29

Французский полузащитник Блез Матюиди рассказал, как проходит его адаптация в «Ювентусе». Напомним, Матюиди перешел в туринский клуб минувшим летом.

«Я мог оказаться в „Ювентусе“ намного раньше, но тогда по разным причинам мой переход в туринский клуб не удалось осуществить. Сейчас я игрок „Ювентуса“ и очень этому рад. Надеюсь задержаться в этом клубе надолго. Я уже практически адаптировался к новым условиям. Рад, что являюсь частью такого большого клуба», - сказал Матюиди.

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