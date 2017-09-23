Симеоне: «„Атлетико“ сумел извлечь пользу из трансферного запрета»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подчеркнул, что клуб сумел извлечь выгоду из трансферного запрета, который наложен на «матрасников» до января 2018 года.

«Мы превратили негативную ситуацию в позитивную. Трансферный бан заставил нас сосредоточиться на том, чтобы такие футболисты, как Партей, Вьетто, Люка Эрнандес и Корреа, стали еще сильнее. Сейчас у нас в составе очень серьезная конкуренция».

Клуб понес наказание за систематические нарушения регламента в области регистрации несовершеннолетних футболистов. ФИФА проверила деятельность «Атлетико» в этой сфере с 2007 по 2014 год.

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