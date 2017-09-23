МЮ продал ван Нистелроя в «Реал», так как у игрока был конфликт с Роналду

Алистер Кэмпбелл - экс-советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который хорошо знал экс-наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, в автобиографии рассказал, что в МЮ решили расстаться с нападающим Рудом ван Нистелроем после того, как у того случился конфликт с Криштиану Роналду:

«Последней каплей стал момент, когда Руд сказал Криштиану, что тот нашел в Карлуше (Кейруше, на тот момент ассистенте Фергюсона) нового отца. Случилось это как раз после того, как у Роналду умер отец, который был алкоголиком.

Карлуш попросил ван Нистелроя проявлять к другим уважение. Руд позже извинился перед Роналду, но Криштиану не принял извинения голландца.

Алекс (Фергюсон), узнав об этом, отправил ван Нистелроя домой. Он тогда не был уверен в том, что ему делать с голландцем».

Также Кэмпбелл утверждает, что Фергюсон в свое время отказался от покупки французского вингера Франка Рибери.

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