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МЮ продал ван Нистелроя в «Реал», так как у игрока был конфликт с Роналду

сегодня, 17:00

Алистер Кэмпбелл - экс-советник бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, который хорошо знал экс-наставника «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, в автобиографии рассказал, что в МЮ решили расстаться с нападающим Рудом ван Нистелроем после того, как у того случился конфликт с Криштиану Роналду:

«Последней каплей стал момент, когда Руд сказал Криштиану, что тот нашел в Карлуше (Кейруше, на тот момент ассистенте Фергюсона) нового отца. Случилось это как раз после того, как у Роналду умер отец, который был алкоголиком.

Карлуш попросил ван Нистелроя проявлять к другим уважение. Руд позже извинился перед Роналду, но Криштиану не принял извинения голландца.

Алекс (Фергюсон), узнав об этом, отправил ван Нистелроя домой. Он тогда не был уверен в том, что ему делать с голландцем».

Также Кэмпбелл утверждает, что Фергюсон в свое время отказался от покупки французского вингера Франка Рибери.

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Все комментарии
Mitsubanchik ответил NGY
сегодня в 17:27
NGY:
Не понимаю я таких людей как этот Кэмбелл...! Пишешь свою автобиографию, зачем в нее вносить конфликты третьих лиц, которые к тебе не имеют никакого отношения...?!
Не понимаю я таких людей как ты...!

Сидишь читаешь новости футбола, зачем писать гадости и раздувать конфликты третьих лиц, которые к тебе не имеют никакого отношения...?!
zakirjan_87
сегодня в 17:20
Рууд не проиграл от этого,

Чемпион Испании 2 раза, еще Суперкубок

и плюс лучший бомбардир 2007 года)

Он был очень крут, но травмы его заели
Águias Benfica
сегодня в 17:17
Рууд думаю не особо расстроился.
Ryan Giggs 11
сегодня в 17:11
это не новость давно
NGY
сегодня в 17:10
Не понимаю я таких людей как этот Кэмбелл...!

Пишешь свою автобиографию, зачем в нее вносить конфликты третьих лиц, которые к тебе не имеют никакого отношения...?!
вoлгoдoн
сегодня в 17:08
Волнистый не разделял нетрадиционных взглядов Кристины)
Дела житейские)
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