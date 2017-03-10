«Зенит» увозит три очка из Краснодара

В матче 11-го тура РФПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар».
Краснодар, стадион «Краснодар».
«Краснодар» - «Зенит» - 0:2 (0:2)
Голы: Ерохин 28, Полоз 36.
«Краснодар»: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Жоаозиньо 79), Петров, Газинский, Каборе (Окриашвили 75), Перейра, Подберезкин (Вандерсон 46), Классон, Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
«Зенит»: Лунев, Мевля, Кришито, Иванович, Маммана, Ерохин, Краневиттер, Кузяев (Терентьев 86), Полоз (Паредес 69), Кокорин, Дзюба.
Главный тренер: Роберто Манчини.
Предупреждения: Перейра 45, Краневиттер 63.
Судья: Михаил Вилков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Урал» был сильнее «Тосно» (3:1).
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