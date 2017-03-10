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16:30 Матч завершен Ростов 0:1 Локомотив М
16:30 Матч завершен Уфа 1:0 Арсенал Т
19:00 Матч завершен Краснодар 0:2 Зенит
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17:00 Матч завершен Зенит-2 2:1 Олимпиец
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«Зенит» увозит три очка из Краснодара

сегодня, 20:52
КраснодарКраснодар0 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

В матче 11-го тура РФПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар».

Краснодар, стадион «Краснодар».

«Краснодар» - «Зенит» - 0:2 (0:2)
Голы: Ерохин 28, Полоз 36.

«Краснодар»: Крицюк, Гранквист, Мартынович, Шишкин (Жоаозиньо 79), Петров, Газинский, Каборе (Окриашвили 75), Перейра, Подберезкин (Вандерсон 46), Классон, Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.

«Зенит»: Лунев, Мевля, Кришито, Иванович, Маммана, Ерохин, Краневиттер, Кузяев (Терентьев 86), Полоз (Паредес 69), Кокорин, Дзюба.
Главный тренер: Роберто Манчини.

Предупреждения: Перейра 45Краневиттер 63.

Судья: Михаил Вилков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Урал» был сильнее «Тосно» (3:1).

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Все комментарии
Телогрейка
сегодня в 21:58
Пошла голубая волна по каналам и трубам...
Дракон1988 ответил Димон Булыкин
сегодня в 21:58
Димон Булыкин:
Не вешать нос! Краснодару вполне по силам набрать очки и с ЦСКА и с Локомотивом!
Я даже думаю,что Краснодар обыграет Локомотив.
Воин666 ответил Беренгар
сегодня в 21:57
Беренгар:
Не видал такого, всё может быть.
Да этот просто толсто троллит, а вы ведётесь и реально думаете, что это болельщик спартака.
Дракон1988 ответил Lexx123
сегодня в 21:57
Lexx123:
К сожаленью мы пока что обычный середняк и ближайщие матчи с цска и локомотивом это подтвердят!Шалимова вообще нужно было не брать за его писательский талант!
Не середняк,у вас уровень повыше этого,даже с таким безнадёжным тренером,за какие такие заслуги держат Шалимова,не знаю,сочувствую.
Wolf77785 ответил Lexx123
сегодня в 21:56
Lexx123:
К сожаленью мы пока что обычный середняк и ближайщие матчи с цска и локомотивом это подтвердят!Шалимова вообще нужно было не брать за его писательский талант!
ну цска и локомотив все же уровнем ниже, можете побороться и думаю, как минимум 1 раз обыграете!
Димон Булыкин ответил Lexx123
сегодня в 21:56
Не вешать нос! Краснодару вполне по силам набрать очки и с ЦСКА и с Локомотивом!
Беренгар ответил Воин666
сегодня в 21:56
Воин666:
Странно, что вы не можете определить тролля обыкновенного. Такой же раньше был и у вас с ником Шамиль за Зенит.
Не видал такого, всё может быть.
Воин666 ответил Беренгар
сегодня в 21:55
Беренгар:
ахахаха ты под кайфом чтоли? такую чушь несёшь)
    Ната Спартачиха
    сегодня в 21:55
    Раз уж вы такие злые, скажу вам правду, Спартак в этом году выиграет ЛЧ и вы все будете плакать!
    Вперед, Спартак!
    Асс-119
    сегодня в 21:54
    Зенит сильное впечатление оставил. Вряд ли упустят чемпионство
    богун ответил Ната Спартачиха
    сегодня в 21:54
    Ната Спартачиха:
    Ребров лучше Лунева - однозначно! Спартак не заслуживает 7-го места, наше место - 6-е! Судьи против Спартака!
    Держитесь там. Не поддавайтесь беспределу судейскому.
    FROLL 001 ответил Fierce snake
    сегодня в 21:53
    Fierce snake:
    На Дзюбе у Краснодара должна быть красная карточка! Может быть, Вилок слепой???
    Ну это же не Спартак. Тем сразу свисток подсвистывает!
    Megaboy2510
    сегодня в 21:53
    Зенит с победой!!! Лунёв - хорош, Полоз - красава! Как и Ерохин.
    Беренгар ответил Ната Спартачиха
    сегодня в 21:52
    Ната Спартачиха:
    Ребров лучше Лунева - однозначно! Спартак не заслуживает 7-го места, наше место - 6-е! Судьи против Спартака!
      wowikb ответил Ната Спартачиха
      сегодня в 21:52
      Ната Спартачиха:
      Специально посмотрела Сельмаш - Проводницы и Быки - Бомжи! Вообще не понимаю, как эти игруны могут быть выше нашего Спартака в итоговой таблице! Наши рвут и мечут за Ромбик, а эти бегают не напрягаясь за неимоверное бабло! Но время расставит все по местам - Спартак поднимется с колен! Фортца, Спартак!
      Смешная...
      Lexx123
      сегодня в 21:51
      К сожаленью мы пока что обычный середняк и ближайщие матчи с цска и локомотивом это подтвердят!Шалимова вообще нужно было не брать за его писательский талант!
      Leha-ha50
      сегодня в 21:51
      Сегодня увидел качественный питерский "автобус" во втором тайме. Вроде и пыхтел Краснодар, но моментов минимум.
      Закономерный результат!!!......А Краснодар продолжает удивлять: вроде и состав приличный, новый стадион, не бедствуют..., а стабильности нет. Первый тайм быки просто провалили.
      Ната Спартачиха
      сегодня в 21:50
      Ребров лучше Лунева - однозначно!
      Спартак не заслуживает 7-го места, наше место - 6-е!
      Судьи против Спартака!
      Беренгар ответил Fierce snake
      сегодня в 21:49
      Fierce snake:
      На Дзюбе у Краснодара должна быть красная карточка! Может быть, Вилок слепой???
      Норм, зато придраться не к чему.
      178 ответил Ната Спартачиха
      сегодня в 21:48
      Ната Спартачиха:
      Ты не понимаешь, Бомж! Спартак - очень великий клуб! Вам ни когда не достичь наших достижений, у вас нет Копа Дель Соль! Форца, Спартак!
        Литейный 4 ответил Кошк 47
        сегодня в 21:47
        Кошк 47:
        А где Спартак?
        Болтается где то внизу турнирной таблицы!
        Fierce snake
        сегодня в 21:47
        На Дзюбе у Краснодара должна быть красная карточка! Может быть, Вилок слепой???
        Брулин
        сегодня в 21:45
        Лунев - Два сумасшедших сейва! Красавчик! Кокорин - вроде не забил но сумасшедший объём работы! Зенит - с заслуженной победой и первым местом в РФПЛ.
        Ната Спартачиха
        сегодня в 21:45
          Кошк 47
          сегодня в 21:44
          А где Спартак?
          богун
          сегодня в 21:43
          А мне очень понравился Краневиттер. Перехват, отбор, в единоборствах все выжигает, и передачу дать может.
          масквабад-шемали ответил Ната Спартачиха
          сегодня в 21:43
          Ната Спартачиха:
          Специально посмотрела Сельмаш - Проводницы и Быки - Бомжи! Вообще не понимаю, как эти игруны могут быть выше нашего Спартака в итоговой таблице! Наши рвут и мечут за Ромбик, а эти бегают не напрягаясь за неимоверное бабло! Но время расставит все по местам - Спартак поднимется с колен! Фортца, Спартак!
            Бозкурт
            сегодня в 21:43
            Браво Питер, с победой, бати русского футбола!

            Спам в пердив
            Palex ответил Ната Спартачиха
            сегодня в 21:43
            Ната Спартачиха:
            Специально посмотрела Сельмаш - Проводницы и Быки - Бомжи! Вообще не понимаю, как эти игруны могут быть выше нашего Спартака в итоговой таблице! Наши рвут и мечут за Ромбик, а эти бегают не напрягаясь за неимоверное бабло! Но время расставит все по местам - Спартак поднимется с колен! Фортца, Спартак!
              178 ответил Беренгар
              сегодня в 21:42
              Беренгар:
              Больше всего удивляет Кокорин как он так сильно изменился и взял себя в руки. Видно кто-то мозги ему почистил.
              Самое главное что бы он к Ч\М не с дулся.
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