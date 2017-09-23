Семак: «„Уфа“ добыла очень важную победу, которую заслужила»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал победу своих подопечных над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 11-го тура РФПЛ.

«Играли сегодня неплохо, особенно в первом тайме. Моменты были, хотя и не стопроцентные, во второй половине игры сложнее пришлось. Повезло откровенно, когда соперник попал в штангу, в остальном ребята показали все, что могли на данный момент. В концовке пришлось сложно из-за двух замен наших защитников, испытывали серьезное давление.

Заработали три очень важных очка, будем готовиться к следующему матчу, победу ребята сегодня заслужили».

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