«Луч-Энергия» и «Факел» сильнейшего не выявили

Сегодня проходят матчи 15-го тура первенства ФНЛ.
«Луч-Энергия» - «Факел» - 0:0
Новость будет дополняться.
С результатами матчей 14-го тура можете ознакомиться здесь.
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|Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
|19:00
|сегодня
|Байер
|-:-
|Гамбург
|Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
|13:30
|Закончился первый тайм
|Сампдория
|0:0
|Милан
|16:00
|сегодня
|Верона
|-:-
|Лацио
|16:00
|сегодня
|Интер
|-:-
|Дженоа
|Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
|14:00
|Идет первый тайм, 24’
|Урал
|2:0
|Тосно
|16:30
|сегодня
|Ростов
|-:-
|Локомотив М
|16:30
|сегодня
|Уфа
|-:-
|Арсенал Т
|19:00
|сегодня
|Краснодар
|-:-
|Зенит
|Россия. ФНЛ 2017/2018, 15 тур
|13:00
|68’
|Енисей
|1:0
|Крылья Советов
|14:00
|23’
|Ротор
|1:0
|Кубань
|17:00
|сегодня
|Зенит-2
|-:-
|Олимпиец
|18:00
|сегодня
|Балтика
|-:-
|Томь
|Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
|22:00
|сегодня
|Марсель
|-:-
|Тулуза
|Луч-Энергия0 : 0Факел
|Матч завершен
Сегодня проходят матчи 15-го тура первенства ФНЛ.
«Луч-Энергия» - «Факел» - 0:0
Новость будет дополняться.
С результатами матчей 14-го тура можете ознакомиться здесь.
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