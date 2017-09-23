Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик получил травму колена в последнем матче Серии А с клубом СПАЛ (3:2). Футболист покинул поле на последних минутах встречи, прихрамывая. В ближайшее время Милик пройдет обследование, чтобы определить тяжесть повреждения.

Отметим, что поляк год назад травмировал крестообразные связки колена, из-за чего пропустил несколько месяцев. Правда, тогда у футболиста пострадала левая нога, а сейчас - правая.

Милик в этом сезоне забил 1 гол в 3 матчах Серии А.

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