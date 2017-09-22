«Манчестер Сити» разобрался с «Кристал Пэлас»

В матче 6-го тура АПЛ «Манчестер Сити» добыл дежурную победу над «Кристал Пэлас».
Манчестер, стадион «Этихад».
«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» - 5:0 (1:0)
Голы: Сане 44, Стерлинг 51, 59, Агуэро 79, Делф 89.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Делф 70), Менди (Данило 29), Уокер, Отаменди, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Бернарду Силва 61), де Брюйне, Сане, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Дэнн, ван Анхольт, Фосу-Менса, Таунсенд, Шлупп, Миливоевич, Кабай (Панчон 57), Лофтус-Чик, Бентеке (Сако 72).
Главный тренер: Рой Ходжсон.
Предупреждения: Менди 25, Данило 56, Сане 75, Шлупп 77.
Судья: Нил Суорбрик.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм» (3:2).
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Отобразили игру аутсайдера, а чемпиона нет (((
Отобразили игру аутсайдера, а чемпиона нет (((
Но, лично я слегка удивлен - почему не отобразили в новостях победу Челси над Стоком..
Или же победа для МС настолько важнее, чем победа Челси??))
Хотя, каверзный вопрос напрашивается сам собой - следующий матч Между нами на СБ через неделю..
Молодцы, админы, хитрый ход..))
Но, лично я слегка удивлен - почему не отобразили в новостях победу Челси над Стоком..
Или же победа для МС настолько важнее, чем победа Челси??))
Хотя, каверзный вопрос напрашивается сам собой - следующий матч Между нами на СБ через неделю..
Молодцы, админы, хитрый ход..))
Ну, и не удивительно, что "Сити" на ходу обыграл "Кристал Пэлас", который явно не в форме. Даже с таким счетом.
Фанатов "Сити" и тех, кому нравится футбол этой команды, с победой и пока что с заслуженным первым местом!
Ну, и не удивительно, что "Сити" на ходу обыграл "Кристал Пэлас", который явно не в форме. Даже с таким счетом.
Фанатов "Сити" и тех, кому нравится футбол этой команды, с победой и пока что с заслуженным первым местом!
Пока что к МанСити отношусь с недоверием.Прошлый сезон тоже начинали за здравие.Ждем лакмусовую бумажку в роли крупной рыбы.
Пока что к МанСити отношусь с недоверием.Прошлый сезон тоже начинали за здравие.Ждем лакмусовую бумажку в роли крупной рыбы.
Приветствую, мистер!
Приветствую, мистер!