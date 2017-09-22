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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 6 тур
14:30 Матч завершен Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 5:0 Кристал Пэлас
17:00 Матч завершен Саутгемптон 0:1 Ман Юнайтед
19:30 Идет первый тайм, 33’ Лестер Сити 0:2 Ливерпуль
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 9 тур
17:00 Матч завершен Рединг 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
16:30 Матч завершен Хоффенхайм 2:0 Шальке-04
19:30 33’ Боруссия Д 1:0 Боруссия М
Испания. Примера 2017/2018, 6 тур
14:00 Матч завершен Атлетико М 2:0 Севилья
17:15 Матч завершен Алавес 1:2 Реал
21:45 сегодня Жирона -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 6 тур
16:00 Матч завершен Рома 3:1 Удинезе
19:00 Закончился первый тайм СПАЛ 1:1 Наполи
21:45 сегодня Ювентус -:- Торино
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
16:30 Матч завершен Динамо М 0:0 ЦСКА
19:00 Закончился первый тайм Спартак М 1:0 Анжи
Турция. Супер-Лига 2017/2018, 6 тур
19:30 30’ Фенербахче 1:0 Бешикташ
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18:00 Матч завершен Монпелье 0:0 ПСЖ
21:00 сегодня Лион -:- Дижон
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14:00 Матч завершен Рейнджерс 0:2 Селтик
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«Манчестер Сити» разобрался с «Кристал Пэлас»

сегодня, 18:52
Манчестер СитиМанчестер Сити5 : 0Кристал ПэласКристал ПэласМатч завершен

В матче 6-го тура АПЛ «Манчестер Сити» добыл дежурную победу над «Кристал Пэлас».

Манчестер, стадион «Этихад».

«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас» - 5:0 (1:0)
Голы: Сане 44, Стерлинг 51, 59, Агуэро 79, Делф 89.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз (Делф 70), Менди (Данило 29), Уокер, Отаменди, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг (Бернарду Силва 61), де Брюйне, Сане, Агуэро.
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Кристал Пэлас»: Хеннесси, Сако, Дэнн, ван Анхольт, Фосу-Менса, Таунсенд, Шлупп, Миливоевич, Кабай (Панчон 57), Лофтус-Чик, Бентеке (Сако 72).
Главный тренер: Рой Ходжсон.

Предупреждения: Менди 25, Данило 56, Сане 75, Шлупп 77.

Судья: Нил Суорбрик.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура «Тоттенхэм» переиграл «Вест Хэм» (3:2).

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Все комментарии
Лёня_ Макинтош
сегодня в 20:00
снова разгром в исполнении МС , здорово ;-)
Zen-Aku
сегодня в 19:56
Разобрался! Я бы сказал и*н*с*л*в*л)))
azkan
сегодня в 19:44
Сразу Маур со своим "могли забить три или четыре мяча, как МС, но важно то что взяли три очка" )))
Фридрих Гаус
сегодня в 19:43
Сити продолжают громить соперников , молодцы.
Концерт Моцарта для фортепьяно с оркестром ответил Mister_Leo
сегодня в 19:42
Mister_Leo:
в АПЛ нет середняков , любой клуб даже с 20 места даст бой первому ... это лозунг фанов АПЛ ... похоже Пэп на94 ь хотел на этот лозунг .. с победой Сити , главные претенденты на чемпионство
Кристал Пэлэс тоже хотел начхать на этот лозунг, 6 поражений подряд у него и 0 забитых мячей, если ты не обратил внимание))
azkan ответил Таганский
сегодня в 19:39
Таганский:
Поздравляю, конечно, МС с победой.. Но, лично я слегка удивлен - почему не отобразили в новостях победу Челси над Стоком.. Или же победа для МС настолько важнее, чем победа Челси??)) Хотя, каверзный вопрос напрашивается сам собой - следующий матч Между нами на СБ через неделю.. Молодцы, админы, хитрый ход..))
Да соккерру не ровно дышит Челси.
Отобразили игру аутсайдера, а чемпиона нет (((
ДАША Д
сегодня в 19:35
Как по заказу, отгрузили 5
Санчо Панса
сегодня в 19:34
Горожане продолжают всех крушить в Англии! Что, на них совсем нет управы или что? Сразу возникает вопрос: чем их кормит Пеп Гвардиола)
Таганский
сегодня в 19:30
Поздравляю, конечно, МС с победой..
Но, лично я слегка удивлен - почему не отобразили в новостях победу Челси над Стоком..
Или же победа для МС настолько важнее, чем победа Челси??))
Хотя, каверзный вопрос напрашивается сам собой - следующий матч Между нами на СБ через неделю..
Молодцы, админы, хитрый ход..))
Leicester City
сегодня в 19:25
останавите кта нибудь этат мешок
Ty4ka98
сегодня в 19:21
Смотрел матч примерно 15 минут: от начала второго тайма до 60-й минуты. Увидел, что ситуация в матче ясна, как небо в полдень в безоблачный день.

Ну, и не удивительно, что "Сити" на ходу обыграл "Кристал Пэлас", который явно не в форме. Даже с таким счетом.

Фанатов "Сити" и тех, кому нравится футбол этой команды, с победой и пока что с заслуженным первым местом!
HAZARD 10 ответил liverpoоl2014
сегодня в 19:14
liverpoоl2014:
Все относительно. Пока что к МанСити отношусь с недоверием.Прошлый сезон тоже начинали за здравие.Ждем лакмусовую бумажку в роли крупной рыбы.
Ладно все проехали зря спорить с тобой не будем мы уже не маленькие.)
Mister_Leo ответил Великий Князь
сегодня в 19:13
Великий Князь:
Как бы по итогам сезона он не сделал это себе в штаны. Аха-ха) Приветствую, мистер!
хай князь .. уж очень мощно играют парни плюс скамейка что надо в этом сезоне .. они должны брать АПЛ ... Юве лучше им не попадаться в ЛЧ , могут разнести .. столько бабла за два сезона вложили , два мощных состава имеет Сити
HAZARD 10 ответил boom4321
сегодня в 19:13
boom4321:
Я смотрел многие матчи, вообщем повторюсь заслуга в этом Косты, не был в раздевалке, но думаю, что это еще один плюс в его сторону. Вообщем посмотрим, еще добавился ЛЧ, где будет Челси покажет время )
Тогда Азар и Педро тоже были хороши и Вилиан тоже...........)
liverpoоl2014 ответил Медив
сегодня в 19:13
Медив:
Вряд ли будет сильно интересно. Календарь в этот раз сильно на стороне Пепа. Скатать с угольками на Этихаде среди недели, это не тоже самое, что и выезд к костоломам в Мадрид
Все относительно.
Пока что к МанСити отношусь с недоверием.Прошлый сезон тоже начинали за здравие.Ждем лакмусовую бумажку в роли крупной рыбы.
HAZARD 10 ответил liverpoоl2014
сегодня в 19:12
liverpoоl2014:
Дяденька по моему ты тужишься.Смотри не пyкни тут при всех)
Хахахаха ясно обычный троль , Суарес видно как играет вашем Барселоне пришел с АПЛ и поставил весь бабскую Лигу на колени...........)
boom4321 ответил HAZARD 10
сегодня в 19:10
HAZARD 10:
Челси в прошлом сезоне всех громил и кстати втором половине сезона Коста был мертв...........)
Я смотрел многие матчи, вообщем повторюсь заслуга в этом Косты, не был в раздевалке, но думаю, что это еще один плюс в его сторону. Вообщем посмотрим, еще добавился ЛЧ, где будет Челси покажет время )
liverpoоl2014 ответил HAZARD 10
сегодня в 19:10
HAZARD 10:
А пацан скажи это Суаресу Роналду Бэкхему Пике Модричу могу еще перечислить если хочешь..........)
    Медив ответил liverpoоl2014
    сегодня в 19:10
    liverpoоl2014:
    Привет. Интересно будет посмотреть на Сити против Чукотки. Гвардиола исторически плохо играет против автобусов,да и Челси сейчас "автобусом" особо не назовешь.Но могут включить.
    Вряд ли будет сильно интересно. Календарь в этот раз сильно на стороне Пепа. Скатать с угольками на Этихаде среди недели, это не тоже самое, что и выезд к костоломам в Мадрид
    HAZARD 10 ответил boom4321
    сегодня в 19:09
    boom4321:
    мы же не об этом, а о том, как досталось Челси чемпионство в прошлом сезоне
    Челси в прошлом сезоне всех громил и кстати втором половине сезона Коста был мертв...........)
    HAZARD 10 ответил liverpoоl2014
    сегодня в 19:08
    liverpoоl2014:
    Видишь как. Тот кто в лоллиге считается "неликвидом" в бей-беги становится топарем)
    А пацан скажи это Суаресу Роналду Бэкхему Пике Модричу могу еще перечислить если хочешь..........)
    boom4321 ответил HAZARD 10
    сегодня в 19:08
    HAZARD 10:
    А тогда Ваш Жезус Сане и Стерлинг просто мошные бойцы............)
    мы же не об этом, а о том, как досталось Челси чемпионство в прошлом сезоне
    Великий Князь ответил Mister_Leo
    сегодня в 19:07
    Mister_Leo:
    в АПЛ нет середняков , любой клуб даже с 20 места даст бой первому ... это лозунг фанов АПЛ ... похоже Пэп на94 ь хотел на этот лозунг .. с победой Сити , главные претенденты на чемпионство
      HAZARD 10 ответил boom4321
      сегодня в 19:07
      boom4321:
      кто знает кто знает, для меня лично Мората мальчик, просто Мальчик. Пока он не боец ни разу как Коста
      А тогда Ваш Жезус Сане и Стерлинг просто мошные бойцы............)
      Sergor
      сегодня в 19:06
      С Челси у МС могут быть проблемы ставлю на ничью 0-0.
      boom4321 ответил HAZARD 10
      сегодня в 19:05
      HAZARD 10:
      Ну Мората тоже не плохо играет......)
      кто знает кто знает, для меня лично Мората мальчик, просто Мальчик. Пока он не боец ни разу как Коста
      liverpoоl2014 ответил HAZARD 10
      сегодня в 19:05
      HAZARD 10:
      Ну Мората тоже не плохо играет......)
      Видишь как. Тот кто в лоллиге считается "неликвидом" в бей-беги становится топарем)
      HAZARD 10 ответил boom4321
      сегодня в 19:04
      boom4321:
      да у все бывают проблемы, че уж там лукавить, Челси Коста тащил в прошлом сезоне с таких матчах, посмотрим что будет в этом )
      Ну Мората тоже не плохо играет......)
      liverpoоl2014 ответил Медив
      сегодня в 19:03
      Медив:
      Кстати, а почему не вывесили новость про матч Челси? А то можно подумать, чемпионы Англии прошлого сезона - это два Манчестера и Тоттенхэм
      Заговор против Спартака и Чукотки налицо)
      Mister_Leo
      сегодня в 19:03
      в АПЛ нет середняков , любой клуб даже с 20 места даст бой первому ... это лозунг фанов АПЛ ... похоже Пэп на94 ь хотел на этот лозунг .. с победой Сити , главные претенденты на чемпионство
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