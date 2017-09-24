Кариус: «Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился»

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус в преддверии матча Лиги чемпионов со «Спартаком» признался, что кое-чему научился у голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Я знаю, что Акинфеев выступает на очень хорошем уровне, чему-то я у него научился. Я стараюсь учиться у лучших, но прохожу свой собственный путь, не копирую других. Учитываю чужой опыт и учусь на негативном опыте в том числе. В этом сезоне стараюсь исправить ошибки, которые были допущены ранее», - сказал Кариус.

Напомним, Кариус займет место в воротах «Ливерпуля» в матче со «Спартаком», который состоится 26 сентября.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте