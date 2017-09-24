Начо: «В Дортмунде „Реал“ ещё никогда не побеждал, хотим уехать оттуда с тремя очками»

Защитник «Реала» Начо надеется, что «сливочным» удастся обыграть дортмундскую «Боруссию» в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«В Дортмунде мы еще никогда не побеждали, поэтому хотим выступить хорошо и уехать с тремя очками. Сейчас мы хорошо себя чувствуем, находимся в предвкушении поединка.

Нам нужно продолжать делать то, что у нас хорошо получается: играть в командный футбол, бегать больше соперника. С той атакой, что у нас есть, мы можем доставить много хлопот любому сопернику».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте