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Начо: «В Дортмунде „Реал“ ещё никогда не побеждал, хотим уехать оттуда с тремя очками»

сегодня, 16:40
БоруссияБоруссия-:-РеалРеалЗавтра в 21:45 Не начался

Защитник «Реала» Начо надеется, что «сливочным» удастся обыграть дортмундскую «Боруссию» в выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«В Дортмунде мы еще никогда не побеждали, поэтому хотим выступить хорошо и уехать с тремя очками. Сейчас мы хорошо себя чувствуем, находимся в предвкушении поединка.

Нам нужно продолжать делать то, что у нас хорошо получается: играть в командный футбол, бегать больше соперника. С той атакой, что у нас есть, мы можем доставить много хлопот любому сопернику».

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Все комментарии
maliw
сегодня в 17:14
и не победите , а симулянт еще одну 6-ти матчевую дискву хапнет.
FERIS
сегодня в 17:12
Удачи и победы Реалу в Дортмунде,на зло всем хейтерам и барсукам!
sihafazatron
сегодня в 16:50
бд посильнее бетиса, реалу бы ничейку скатать
ДСА
сегодня в 16:49
Реал любит разные серии, ждем и здесь продолжения безвыигрышной серии.
No problem
сегодня в 16:48
Так ломайте стереотип...
как сломали его,выиграв Ушастого дважды подряд.
galem72
сегодня в 16:42
"...В Дортмунде Реал ещё никогда не побеждал..."

Вот и отлично! Нечего ломать традицию. Удачи БВБ! ))
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