Гвардиола: «Моя бывшая команда увидела игру „Шахтера“ и сказала „Вау!“»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об удачном начале сезона и поделился мнением о следующем сопернике «горожан» в Лиге чемпионов — «Шахтере»:

«Сейчас только сентябрь, мы движемся от игры к игре и сосредоточены на всех турнирах, где участвуем. В прошлом сезоне на наших лицах тоже сияли улыбки. Всё просто — мы побеждаем, а в такой ситуации пресса и все остальные считают, что все идет хорошо. Так что нужно продолжать в том же духе. В этом и весь секрет. Мы профессионалы, и все игроки выходят на поле, чтобы покинуть его победителями.

Каждый раз, встречаясь с „Шахтером“, я чувствую одно и то же. Перед нашей первой встречей моя бывшая команда решила посмотреть их матч, вернулась и сказала „Вау!“»

Отметим, что английский клуб выиграл 6 последних матчей с общим счетом 24:2

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