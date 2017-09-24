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Гвардиола: «Моя бывшая команда увидела игру „Шахтера“ и сказала „Вау!“»

сегодня, 17:51
Манчестер СитиМанчестер Сити-:-ШахтерШахтерЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об удачном начале сезона и поделился мнением о следующем сопернике «горожан» в Лиге чемпионов — «Шахтере»:

«Сейчас только сентябрь, мы движемся от игры к игре и сосредоточены на всех турнирах, где участвуем. В прошлом сезоне на наших лицах тоже сияли улыбки. Всё просто — мы побеждаем, а в такой ситуации пресса и все остальные считают, что все идет хорошо. Так что нужно продолжать в том же духе. В этом и весь секрет. Мы профессионалы, и все игроки выходят на поле, чтобы покинуть его победителями.

Каждый раз, встречаясь с „Шахтером“, я чувствую одно и то же. Перед нашей первой встречей моя бывшая команда решила посмотреть их матч, вернулась и сказала „Вау!“»

Отметим, что английский клуб выиграл 6 последних матчей с общим счетом 24:2

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Все комментарии
Марк Аврелий ответил 10 seconds to stars
сегодня в 19:07
10 seconds to stars:
От куда такой вывод? После 24:2 в последних матчах и текущего первого места в АПЛ?
МС еще с топами не играл.
команда симулянтов ответил 10 seconds to stars
сегодня в 19:07
10 seconds to stars:
От куда такой вывод? После 24:2 в последних матчах и текущего первого места в АПЛ?
Понимаешь, мало громить аутсайдеров в самом начале сезона, это аукнется в его конце. И МС, как и Барселона, кстати, попадут в командный спад. В прошлом году тоже Сити начал за здравие, а как закончил всем известно. Гвардиола не тот тренер, который может добавить по ходу сезона, я вообще такого не помню. Даже та Барселона его весной вылазила не за счёт чистого футбола, а за счёт ошибок судей, как с Челси в 2009-м, либо просто не могла найти в себе дополнительные силы, как с тем же Челси в 2012-м. Тоже самое в Баварии было - все решающие матчи весенней стадии Гвардиола неизменно проигрывал.
А состав Сити уступает тем составам Барселоны и Баварии. Вот исходя из всего этого мне и кажется, что у Гвардиолы ничего не получится. Если бы чемпионат был бы чемпионатом одной команды (как в Германии), он бы может взял титул чемпиона страны, но в Англии даже этого ему не дадут.
neomessi
сегодня в 19:06
Тут однозначно , МС накидает 3 гола в ворота Шахтёра, а вот сколько пропустить сложно сказать.
10 seconds to stars ответил команда симулянтов
сегодня в 18:57
команда симулянтов:
Гвардиола и в этом сезоне без трофеев останется, с очень большой вероятностью. Интересно, какой клуб его к себе позовёт после МС? Он становится тренером уровня Эмери.
От куда такой вывод? После 24:2 в последних матчах и текущего первого места в АПЛ?
киэнджин ответил Zen-Aku
сегодня в 18:57
Zen-Aku:
Если Шахтер снова надеется взять 3 очка то учтите Сити это вам не какой та там Наполи()
Ну если 5 банок не получат, можно тогда написать что Шахтер удачно сыграл...)))
10 seconds to stars
сегодня в 18:55
Наполи тоже с апреля месяца меньше трёшки в ворота соперников по СерииА не отправляет, но Шахтёру проиграли. Так что жду как минимум достойной игры от Шахты и в Манчестере, а как максимум и очков.
Igo0rek ответил sihafazatron
сегодня в 18:55
sihafazatron:
с чего вдруг такие выводы?
Хейтеры Барселоны, ненавидят все ,что было связано с этой команды. Их слова не стоит серьезно воспринимать))
Donetsk_the_BEST ответил Zen-Aku
сегодня в 18:53
Zen-Aku:
Если Шахтер снова надеется взять 3 очка то учтите Сити это вам не какой та там Наполи()
И че? Челси, Арсенал в ЛЧ обыгрывали тоже!)
Zen-Aku
сегодня в 18:47
Если Шахтер снова надеется взять 3 очка то учтите Сити это вам не какой та там Наполи()
Limp Bizkit
сегодня в 18:43
попа кротам!
Donetsk_the_BEST ответил Owl Fake
сегодня в 18:40
Owl Fake:
Шансы отобрать очки у Сити крайне малы, но если удастся, то Шахтёр будет одной ногой в плей-офф.
Я все больше и больше убеждаюсь что ты вообще не разбираешься в футболе.
Даже если Шахтер выиграет у МС, он от этого никак не окажется одной ногой в плей-офф, а тем более если всего лишь отберет очки, потому что впереди еще будут 4 сложнейшие игры в которых все может перевернуться с ног на голову.
киэнджин
сегодня в 18:36
Вперед Гвардиола..Вася будет страдать!
Donetsk_the_BEST
сегодня в 18:36
Приятно такое слышать про Шахтер! Ждем матч!
Owl Fake
сегодня в 18:26
Шансы отобрать очки у Сити крайне малы, но если удастся, то Шахтёр будет одной ногой в плей-офф.
Капитан Смoллетт ответил команда симулянтов
сегодня в 18:24
команда симулянтов:
Гвардиола и в этом сезоне без трофеев останется, с очень большой вероятностью. Интересно, какой клуб его к себе позовёт после МС? Он становится тренером уровня Эмери.
до эмери ему еще далеко...
Капитан Смoллетт
сегодня в 18:19
шейхи против олигархов)
MAN CIТY
сегодня в 18:10
Выносить надо Шахтер, да и все.
Серёга за ЦСКА
сегодня в 18:09
При всем уважении, но я за Шахтер!! Шахтёр удачи, она понадобится.
Lazio-Kiev
сегодня в 18:07
Шансов и так было мало, а без Срны их вообще нет.
sihafazatron ответил команда симулянтов
сегодня в 18:05
команда симулянтов:
Гвардиола и в этом сезоне без трофеев останется, с очень большой вероятностью. Интересно, какой клуб его к себе позовёт после МС? Он становится тренером уровня Эмери.
с чего вдруг такие выводы?
команда симулянтов
сегодня в 18:01
Гвардиола и в этом сезоне без трофеев останется, с очень большой вероятностью. Интересно, какой клуб его к себе позовёт после МС? Он становится тренером уровня Эмери.
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:55
Желаю "Шахтеру" победить, МС не всесильный.
вячеслав остапенко
сегодня в 17:54
В гостях Шахтер сыграет в ничью а может и выграть
FRZZ
сегодня в 17:53
Будет просто супер, если Шахтер возьмет очко, но шансов мало.
sihafazatron
сегодня в 17:53
мс дома обязан побеждать.
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