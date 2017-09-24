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Анчелотти: «Верратти хотел не в „Барселону“, а улучшенный контракт. Я хорошо его знаю!»

сегодня, 15:56
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен-:-БаварияБавария27.09.2017 в 21:45 Не начался

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ - своего бывшего клуба, заявил, что желание полузащитника парижан Марко Верратти перейти в «Барселону», которое игрок якобы изъявлял летом, - это просто попытка выбить для себя более выгодный контракт:

«Я не люблю такие вещи, такое поведение игроков. Многие хотят покинуть свои клубы, когда открывается трансферное окно, но не знаю, действительно ли они хотят этого или просто желают улучшить условия своего контракта.

Верратти? Он хотел улучшенный контракт. Я хорошо его знаю!

Я в предвкушении матча с ПСЖ. По сравнению с 2013 годом, когда я покинул клуб, команда сильно изменилась. Они прибавили, стали более опытными, потратили много денег. Теперь это отличный клуб.

Буду рад вернуться на „Парк де Пренс“ и увидеть болельщиков и игроков, которых я тренировал. У нас хорошие отношения, я скучаю по ним. Всегда контактирую с Нассером Аль-Хелаифи».

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
сегодня в 16:07
Интересная пара)
Мне кажется, что дома Псж все таки выиграет..
Главное, чтобы судья не назначил пенальти в ворота Баварии)
Paris Saint Germain ответил RussianHorse
сегодня в 16:02
RussianHorse:
Очень переоцененный игрок.
Возможно.
RussianHorse
сегодня в 16:01
Очень переоцененный игрок.
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