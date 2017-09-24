Клопп: «Каррера по поводу „Ливерпуля“ советовался с Конте? Я тоже знаю людей из „Челси“»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп на пресс-конференции поделился ожиданиями от встречи со «Спартаком» в рамках второго тура Лиги чемпионов:

«Предстоит очень тяжелая игра. „Спартак“ – очень опытный соперник. Да, у него есть проблемы с травмированными, но он всё равно силен. Нам предстоит интенсивный и непростой матч.

Мы готовились, как и обычно. Тренировались в усиленном режиме. Относимся очень серьезно. Что с Коутиньо? Он молодой и хороший игрок, будет набирать и прогрессировать. Ждем его возвращения.

Каррера советовался по поводу „Ливерпуля“ с Конте? Я тоже знаю людей из „Челси“ (улыбается). Но нет, ни с кем не советовался».

Недавно стало известно, что ворота «Ливерпуля» в предстоящем поединке будет защищать Лорис Кариус.

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