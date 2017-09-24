Мутко: «Никаких сомнений — инфраструктурная программа ЧМ будет выполнена»

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко уверяет общественность в том, что инфраструктурная программа в российских городах, принимающих чемпионат мира, будет выполнена:

«Мы рассмотрели вопросы инфраструктуры. Я еще раз обозначил, что подготовка инфраструктуры является государственной программой. Правительство России ее очень жестко контролирует, и нет никаких сомнений, что инфраструктурная программа будет выполнена, так как она находится под контролем самого высокого уровня.

Нужно отметить, что ФИФА выразила нам огромную признательность за проведение Кубка Конфедераций, турнир был организован на самом высоком уровне. Был отмечен ряд программ, как волонтерская, подготовка тренировочных баз. В целом это получило наивысшую оценку.

Все в рабочем порядке. Завтра начинается инспекционный визит ФИФА, многие вопросы мы перенесли на него, чтобы они могли внимательно ознакомиться с ними. Уже по итогам визита мы ответим на все возникшие вопросы».

Ранее Мутко отметил, что смена губернатора Самарской области никак не повлияет на подготовку региона к чемпионату мира.

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