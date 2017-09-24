Мутко: «Смена губернатора Самарской области никак не повлияет на подготовку региона к ЧМ»

Сегодня должность губернатора Самарской области покинул Николай Меркушкин, являющийся по совместительству председателем попечительского совета «Крыльев Советов». Исполняющим обязанности губернатора временно назначен Дмитрий Азаров. Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко отметил, что подготовка региона к чемпионату мира от этого не пострадает:

«Это никак не повлияет на подготовку региона к ЧМ. Самарская область - это субъект Российской Федерации, и назначенный исполняющим обязанности губернатора - это не сторонний человек, он работал в этом городе. И самое главное, что это государственная программа подготовки к чемпионату мира. Кто бы ни был губернатором, он должен соблюдать преемственность, неукоснительно выполнять обязательства Российской Федерации».

Также сегодня стало известно, что власти Санкт-Петербурга выделят 2,5 млрд рублей на подготовку города к ЧМ-2018.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте