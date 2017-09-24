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Радимов: «Первый тайм „Зенит“ провел как настоящая европейская команда»

сегодня, 19:28
КраснодарКраснодар0 : 2ЗенитЗенитМатч завершен

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов подвел итоги матча с «Краснодаром», в котором «сине-бело-голубые» одержали победу:

«„Зенит“ провёл первый тайм так, как должна делать настоящая сильная европейская команда: прессинг, давление на оборону соперника, отбор на чужой половине или в начале своей, полное игровое преимущество, отличные атаки, высокие скорости. Это всё было замечательно, и смотреть матч было великолепно.

Что касается игры в обороне, команда практически не совершила ошибок. Практически, поскольку „Краснодар“ всё-таки тоже умеет играть, и пару моментов в концовке у ворот „Зенита“ мы увидели. Но это всё-таки заслуга в первую очередь „Краснодара“. А так практически всё было перекрыто, играли чётко. Тренерский штаб „Зенита“ настолько разобрал игру соперника, что итог матча — это в большей степени тренерская победа».

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Все комментарии
Игорь Солнцев
сегодня в 20:39
Хороший тайм, а во втором дразнили Краснодар.
Sem25 ответил rector
сегодня в 20:36
rector:
Правильным путем идет Зенит!
А какой путь у Зенита? На сколько вижу, он опять корректируется.
Александр Северный
сегодня в 20:33
Зенит красавец!!!
Сула
сегодня в 20:30
    Некит_Зенит
    сегодня в 20:23
    Ой да ладно нахваливать. выиграли и выиграли ничего особенного. По результатам в еврокубках судить надо а не в ЧР. Вот если дойдем до полуфинала ЛЕ хотя бы вот тогда можно будет похвалить.
    Karkaz
    сегодня в 20:14
    А второй как азиатская
    kastites
    сегодня в 20:08
    ЗЕНИТ европейский гранд
    Levadia
    сегодня в 19:45
    Смысла нет сравнивать Манчини и Шалимова.
    Дураку же даже понятно,что Манчини переиграет,пусть команда у Краснодара и симпатична,но тренер не тянет.
    rector
    сегодня в 19:34
    Правильным путем идет Зенит!
    FROLL 001
    сегодня в 19:32
    Зенит и есть настоящая европейская команда! :)
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