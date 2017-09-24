Радимов: «Первый тайм „Зенит“ провел как настоящая европейская команда»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов подвел итоги матча с «Краснодаром», в котором «сине-бело-голубые» одержали победу:

«„Зенит“ провёл первый тайм так, как должна делать настоящая сильная европейская команда: прессинг, давление на оборону соперника, отбор на чужой половине или в начале своей, полное игровое преимущество, отличные атаки, высокие скорости. Это всё было замечательно, и смотреть матч было великолепно.

Что касается игры в обороне, команда практически не совершила ошибок. Практически, поскольку „Краснодар“ всё-таки тоже умеет играть, и пару моментов в концовке у ворот „Зенита“ мы увидели. Но это всё-таки заслуга в первую очередь „Краснодара“. А так практически всё было перекрыто, играли чётко. Тренерский штаб „Зенита“ настолько разобрал игру соперника, что итог матча — это в большей степени тренерская победа».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте