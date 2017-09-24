Гаджиев: «Вроде бы 3:0 счет, а в целом был непростой матч»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу над хабаровским СКА (3:0).

«Вроде бы 3:0 счет, а в целом был непростой матч. Может быть в силу того, что мы слишком часто ошибались во втором тайме. По крайней мере, мы очень часто в первом тайме прессингуем, поэтому, может, во втором тайме слишком низко присели.

На контратаках вроде забили, а ощущение, будто много ситуаций, когда теряли мяч на ровном месте. Что сказал футболистам? Ничего не сказал, просто поздравил с победой», - сказал Гаджиев.

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