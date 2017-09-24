Заболотный: «Готов помогать сборной в любом качестве»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал вызов в сборную России.

«Для любого игрока приятно быть частью национальной команды. Я уже очень рад, что проведу сбор под флагом России. Понятно, что любой футболист хочет играть. А дальше уже решает тренер. Но если меня выпустят даже на пять минут в конце матча, сделаю все от себя зависящее. Не могу сказать, чтобы буду переживать, если стану третьим или четвертым форвардом сборной. Это рабочие моменты, я готов помогать в любом качестве», - сказал Заболотный.

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