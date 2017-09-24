Совет оргкомитета «Россия-2018» обсудил состояние поля в Петербурге

В Москве в понедельник состоялось очередное заседание совета оргкомитета «Россия-2018». Помимо рассмотрения прочих вопросов, участники совета оценили состояние поля на стадионе «Санкт-Петербург».

«Отдельно мы обсудили Петербург: еще раз поле, какие решения нам принять. Мы договорились, что техническая профессиональная экспертиза вместе со специалистами „Зенита“ должна выдать решения - добиваться нам того, чтобы поле в итоге выкатывалось, нужно ли и когда менять еще раз газон. Все специалисты приходят к тому, что в таком закрытом пространстве газон расти не может», - сообщил председатель оргкомитета Виталий Мутко.

Напомним, что в апреле газон на арене пришел в негодность.



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